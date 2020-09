Municipales piden aumento de salario en José C. Paz

Desde el sindicato de Pringles hablaron con el intendente Mario Ishii tras varios meses de reuniones suspendidas por la pandemia. Solicitan un incremento salarial del 30 por ciento.

Hace unos días, Abel Venecia, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, mantuvo una reunión en José C. Paz con el intendente Mario Ishii, quien fue acompañado por el secretario de Acción Directa, Pablo Mansilla y por la Dirección General de Recursos Humanos lo hizo Patricia Mondovi, con motivo de acercar un reclamo por aumento salarial y demás temas pendientes que no se pudieron tratar antes debido a la imposibilidad de hacer reuniones por la pandemia y cuarentena.

Venecia, posteó en su cuenta de Facebook que, “tras una intensa negociación de ambas partes logramos el siguiente acuerdo: un aumento del 30% para planta y personal temporario que se hará efectivo en tres tramos, 10% en octubre, 10% en enero y 10% en marzo. Se otorgará el pago de aumentos pendientes en carrera médica y docente en el mes de octubre; ingresarán a trabajar tres hijos y una esposa de compañeros recientemente fallecidos; se recategorizarán 15 compañeros a la máxima categoría ya que tienen 62 años y están a tres años de obtener el beneficio jubilatorio según ordenanza vigente”.

Asimismo, señaló que “el departamento ejecutivo se compromete a continuar las tratativas por el ingreso a la planta permanente, teniendo en cuenta la antigüedad; se hicieron los reclamos pertinentes por el incentivo al personal de salud que otorga el gobierno Nacional y pedimos una respuesta urgente a esta solicitud”.

Finalmente, destacó que en el marco del diálogo permanente “debemos seguir trabajando para lograr los objetivos que aún tenemos pendientes tanto en lo salarial como en las condiciones de trabajo o en la carrera municipal y, para esto, es necesario la unidad del gremio y la participación y compromiso de todos”.