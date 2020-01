Menéndez contra los opositores que no aceptan la voluntad popular

El intendente de Merlo fue directo con aquellos opositores de Cambiemos que ponen trabas para aprobar la Ley Impositiva y Fiscal del gobierno provincial. Y desmintió que el gobernador no atienda a los jefes comunales.

Es un comienzo de gestión difícil para Axel Kicillof. El primer desafío es lograr que salga la Ley Impositiva y Fiscal en la provincia pero para eso necesita las manos levantadas no solo de los legisladores oficialistas sino también de varios que están en la vereda de enfrente. Esta semana resulta importante para ese cometido. En la Legislatura bonaerense estará puesto el foco de atención por estos días.

Por eso fue contundente a la hora de hablar sobre la postura de cada uno respecto de esta ley que necesita la provincia: “El gobierno necesita las herramientas para afrontar una crisis como ésta. Kicillof tiene un problema que resolver y quienes de verdad quieran aceptar la voluntad popular deberían apoyar”.

En ese sentido agregó que esperaban “un mayor acompañamiento de las fuerzas que hoy conforman la oposición” y advirtió que “hay una predisposición que parece más una pose”, pero que “no sucede a la hora de levantar la mano”. “Tenemos la esperanza de que el bloque de Cambiemos apoye las medidas que pide el gobernador”, afirmó.

Luego se refirió a un tema que está muy en boga en estos últimos días y tiene que ver con lo que algunos entienden es un intento desestabilizador y un intento por generar conflicto hacia adentro del PJ. “Quizás a un cierto grupo le encantaría que haya divisiones”, comenzó diciendo. Y agregó que es un momento de la provincia en el que “no hay margen para que nadie actúe en forma irresponsable. Si se lo pedimos a la oposición, imaginemos hacia adentro”.

Finalmente, –a diferencia de lo que se conoció en estos días en los que se dijo que no había contacto entre los intendentes y el gobernador– aseguró que “es mentira que Axel no te atiende. En mi caso he hablado varias veces con él y su equipo. Tenemos un chat de intendentes donde todos los días escribe el gobernador. Esto es más bien una expresión de deseo de la oposición”.