Méndez ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio

El intendente dijo que hay que ver cómo se irá delineando cada espacio pero que aún es apresurado e irrespetuoso hablar de ello en un año que no es electoral. Avizora un 2021 acotado en cuanto a recursos.

Jaime Méndez habló con “Aquí no ha pasado nada”, espacio radial de Zona Norte, donde se refirió a distintos temas, entre ellos la política, la educación y la pandemia y la cuarentena que atravesaron todo este año y que obligan a repensar el año que entra “de una manera inteligente”

Consultado sobre si su espacio político en el distrito sigue perteneciendo a Juntos por el Cambio, el intendente aseguró que sí. “Trabajamos permanentemente con referentes e intendentes del espacio, sobre todo para temas que tienen que ver con la gestión. Pero en un año no electoral, estar distrayéndonos con cuestiones que hacen a las elecciones o a los espacios políticos, de alguna manera es una falta de respeto a la gente. En lo personal y en nuestro espacio somos muy cuidadosos de eso. Las circunstancias irán delineando cómo se conformará cada espacio. La gente va a terminar dándole un vuelco o va a inclinar en un sentido u otro cómo se conformará cada espacio. Son temas que nos preocupan, tienen que ver con lo que uno va planificando, pero en un límite muy corto y ajustado, tratando de tener la mayor atención puesta en los problemas que tenemos que resolver que son muy especiales”, indicó.

Seguido, se refirió a la actividad a planificar para 2021 y lo acotado de los recursos. “Este año tan especial nos obliga a pensar en el año que viene de una manera inteligente. Con incertidumbre, pero tratando de proyectar con o sin vacuna. La mayoría de las actividades municipales tienen que ver con cuestiones que no se pueden hacer en época de pandemia. Tenemos que ser conscientes de que los recursos son limitados y hay que asignarlos muy responsablemente. La pandemia vino a mostrarnos eso, la recaudación de los municipios está limitada y debemos establecer prioridades y saber si todos los servicios que veníamos prestando deben seguir o revisarse. Así que estamos en ese proceso, en el de pensar con nuestro equipo cómo puede ser el año que viene y dónde volcar nuestros gastos”.

Impacto de la cuarentena

En cuanto a la pandemia y la cuarentena que aún vivimos y que casi paralizó la economía del país, afectando la actividad comercial de la mayoría, además de la urgencia sanitaria en la que hubo que improvisar lugares para aislar infectados de COVID-19, señaló que tras varios meses transcurridos “nos encontramos en un período más tranquilo en relación al virus. En lo sanitario, tenemos mucho espacio en los hospitales, los contagios ya no crecen. Pasamos de ser un distrito de riesgo alto a riesgo medio, estamos más tranquilos, aunque preocupados por lo económico y la situación que está pasando mucha gente que perdió su trabajo, que estuvo mucho tiempo parada, muy preocupados por lo que puede pasar en los próximos meses en cuanto a lo económico y social”.

Sobre el impacto que tiene esta situación pandémica en el cierre de comercios y PyMEs dijo que “golpeó muy fuerte la pandemia. Desde que empezó la cuarentena nos sentamos todas las semanas con los distintos rubros para acompañar en ese proceso difícil de cerrar sus puertas, teniendo que mantener el negocio, el alquiler y los sueldos. Es un proceso difícil por el que pasaron, se golpeó fuerte a un sector importante de nuestros comercios. Por adaptación y necesidad se generaron otro tipo de negocios: algunos invirtieron en actividades menores, otros se empezaron a dedicar a otras cosas. El argentino tiene capacidad de adaptación muy grande. Vemos cómo muchos la luchan y tratan de adaptarse. Fue fuerte el golpe de la pandemia y de la cuarentena. Fue exagerado el nivel de restricción de algunas actividades”.

Por otro lado, el feje comunal dijo que hubo en principio un “buen criterio” de parte del gobierno al imponer la cuarentena para que todos los sistemas de salud pudieran prepararse para lo que se venía y que la comunidad tome conciencia; sin embargo, agregó que “una vez que los sistemas de salud entraron en condiciones y que la gente tomó conciencia, me pareció exagerado el nivel de restricción, que se mantiene hasta la fecha. En ese sentido, se generaron consecuencias muy negativas para algunos sectores comerciales y para la población en general”.

Vuelta a clases

“Las clases, no de forma normal, con distintos tipos de actividades tendrían que haber vuelto antes acá en San Miguel. Se están haciendo muchas actividades de distinta índole y es increíble tener a los chicos sin poder pisar la escuela. En eso estamos muy retrasados, ya vamos a perder un año. No digo que debería haberse vuelto a la normalidad, no subestimo al virus. Pero estoy seguro que ya debieron haberse dado pasos más avanzados que los que se están empezando a dar. Una actividad tan esencial como la educación merecía que tuviéramos la capacidad de generar un comienzo muy anterior a lo que se hace ahora. Paulatino, por supuesto, pero ya desde un tiempo antes. Creo que ahora estamos sobre el cierre del ciclo lectivo y será poco lo que logremos este año. Vamos a empezar el año que viene sin experiencia en educación en pandemia”, aseguró contundente Méndez sobre el regreso de los chicos a las aulas.