Méndez dejó de ser interino

Asumió como intendente del distrito tras la victoria en los comicios. Joaquín de la Torre anunció que no se retira de la política ni mucho menos. El bloque del Frente de Todos tiene un nuevo presidente.

El jueves 12 de diciembre el Honorable Concejo Deliberante de San Miguel se mudó a la Plaza de las Carretas, en Muñiz, donde se realizó la sesión en la que se tomó juramento al nuevo intendente Jaime Méndez. Recordemos que él estaba cumpliendo un itinerato ya que Joaquín de la Torre estaba cumpliendo funciones en el gobierno de la provincia de Buenos Aires; con el resultado de los comicios, de la Torre volvió a la intendencia al faltar tres días para cumplir su mandato y ahí se formalizó el traspaso a Méndez.

Fue el propio de la Torre quién habló en la sesión y ya advirtió a todos que si bien deja su cargo no piensa dejar de hacer política. Además agradeció a todos los que en San Miguel dan trabajo, a la oposición por sus críticas que lo obligan a mejorar, a los compañeros de ruta que han ayudado con la gestión como ahora lo hacen con Méndez, a los trabajadores municipales, y a todos en general. Incluso agradeció a Méndez y su equipo por hacer bien el desafío.

«Estas en el puesto de excelencia que te permite la política, el más lindo. Estas llamado a ser quien pueda cambiar las realidades», dijo de la Torre a su sucesor.

«Tengo la posibilidad de caminar por San Miguel como lo hago desde antes de ser intendente. Tengo esa suerte, de recibir el cariño de la gente, tengo esa tranquilidad y esa paz», aseguró.

El acto se realizó en presencia del cuerpo de concejales, presididos por Hugo Reverdito. Así, Jaime Méndez asumió su primer mandato como intendente electo, luego de imponerse en las elecciones de octubre con el 55% de los votos, superando por 17 puntos al segundo candidato.

Méndez, en tanto, reflexionó: «Nos esperan cuatro años de muchos desafíos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que San Miguel siga creciendo. Esperamos poder hacerlo trabajando en conjunto con el gobierno provincial y nacional, a quienes les deseo muchos éxitos en su gestión».

«Los proyectos son muchos, las ideas también, y los recursos muy limitados. Hay que aprender a elegir y decir que no a muchas cosas que uno quiere hacer, pero todo se compensa con la gratificación de transformar la realidad en el aspecto que sea», agregó Méndez.

En su discurso destinó un gran tramo a agradecer a su jefe político. «Cada uno de los días de reemplazo me sirvió para conocer más la función que Joaquín hizo y admirarlo más. El San Miguel de hoy se lo debemos a Joaquín De la Torre y ahora depende de nosotros que siga creciendo», enfatizó.

Durante el acto de asunción estuvieron presentes el obispo Damián Nannini; el senador nacional Esteban Bullrich; la diputada provincial Catalina Buitrago; el senador nacional Federico Pinedo (MC), la diputada provincial María José Tedeschi (MC); el intendente de Rojas, Claudio Rossi; los ex intendentes de Quilmes y General Rodríguez, Martiniano Molina y Darío Kubar; y los ex intendentes del antiguo General Sarmiento, Eduardo López, y de San Miguel, Aldo Rico, entre otras personalidades.

Reverdito sigue al frente

Un día antes de la jura de Jaime Méndez, se les tomó juramento a los 12 concejales que tendrán mandato del 2019 al 2023. Además, se aprobó la re-elección del edil oficialista, Hugo Reverdito, para que continúe al frente del Concejo Deliberante.

Por el lado del oficialismo, asumieron: Pablo De la Torre, Mariana Juárez, Guillermo Sánchez, Amanda Rosa Almirón, Guillermo Kippes, Mariana Serrano y Fabio Pérez. La mayoría, formó parte del ejecutivo del período de gobierno anterior.

Estos siete dirigentes compartirán bloque con Alejandro Sosa, Agustín Morad, Patricia Ledesma, Diana Ábalos, Vanesa González y Reverdito. De esta manera, serán 13 los concejales que responderán al intendente Jaime Méndez. La bancada estará liderada por Guillermo Sánchez.

Por el lado de la oposición, ingresaron cinco representantes: Cristian Mayal, Luz Álvez, Manuel Castro, Pablo Walker y Carmen Pérez.

Sin embargo, hay que resaltar que los primeros cuatro (Mayal, Álvez, Castro y Walker) se sumarán al bloque del Frente de Todos junto a Franco La Porta, Teresita Navarro, Sergio Vallejos y Bruno Baschetti.

En tanto, Pérez, que responde al titular del PJ local, Humberto Fernández, selló la ruptura con el sector de La Porta y se sumó al bloque Frente de Todos-PJ junto a Marcela Viguera. Por otra parte, quedó el monobloque del Frente Renovador de Adrián Luque

En cuanto a las autoridades del cuerpo Ábalos será la vicepresidenta; Walker el vicepresidente segundo; y Luque el vicepresidente tercero.

A su vez, el ex concejal del oficialismo, Miguel Nieto, se quedará en el recinto tras ser electo secretario del mismo.

Presidente sorpresa

Un hecho que llamó la atención en la oposición es que el bloque en el que se encuentra Franco La Porta tiene otro presidente. Se trata de Cristian Mayal. Se desconoce por qué La Porta dejó de ser el presidente de este bloque; incluso fue consultado pero niega haber tenido algún ofrecimiento de nación o provincia para ocupar un cargo público. En los últimos días ese había sido el rumor. Pero el haber dejado la presidencia hace suponer que algo que aún no se anuncia va a suceder porque, de lo contrario, no se encuentra justificación para que él sea reemplazado por un joven edil.