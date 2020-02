Mario Ishii quiere reactivar plan de extensión de redes de cloacas y agua

Con la nueva administración de AySA, el intendente Mario Ishii y la presidenta de la empresa, Malena Galmarini, se reunieron y firmaron un convenio para realizar las obras que beneficiarán a los paceños con estos servicios básicos y que habían quedado paralizadas en el último tiempo.

En una reunión realizada en el despacho del intendente Ishii, el municipio adhirió al Plan AySA Agua/Cloaca más Trabajo, que permitirá llevar adelante en forma más rápida y menos burocrática estas obras tan necesarias para el distrito.

José C. Paz es un partido que carece en su mayor parte de territorio del servicio de agua corriente y de cloacas. Las tareas que habían comenzado algunos años atrás quedaron estancadas pero ahora la esperanza se renueva con esta nueva administración.

«Que haya llegado Malena a José C. Paz para nosotros es un gesto muy importante como dirigentes y ya estamos ejecutando los proyectos para avanzar con las obras que tenemos atrasadas», dijo Ishii.

Por su parte, Galmarini comentó: «Queremos que el distrito tenga este servicio para que sus vecinos tengan una mejor calidad de vida. Hay que poner en marcha las plantas que están sin mantenimiento hace un tiempo».

Junto a Mario Ishii y a Malena Galmarini estuvieron presentes importantes funcionarios dado lo vital que es este plan para todo el Conurbano. Entre ellos se destacaron la presencia del secretario general de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires Dr. Federico Thea; el diputado provincial por la Primera Sección electoral, José Pérez, el director gubernamental de Aysa, Mario Russo y el director general Operativo, Alberto Freire.

También estuvieron presentes acompañando a Mario Ishii y Malena Galmarini, el jefe de Gabinete del municipio, Gastón Yáñez; el secretario de Acción Directa Pablo Mansilla, el secretario de Obras y Servicios Públicos de José C. Paz, Roberto Caggiano; el subsecretario de Proyectos Especiales, Ignacio Delgado; el director de Agua y Saneamiento Ambiental de la Municipalidad, Nelson Galeano; y el director de Proyectos Especiales, Guillermo Mirada.

Cabe destacar que la Provincia de Buenos Aires tiene una deuda muy grande y de décadas con la mayoría de la población en materia de extensión de redes de cloacas y agua corriente. Estos son servicios esenciales que permiten mejorar la calidad de vida, sin embargo estas tareas fueron postergadas por diversos motivos durante años. Mientras tanto, la gente tiene que convivir con los contaminantes pozos negros en sus terrenos y con las napas con agua no apta para el consumo.

Recordemos que durante la gestión de Daniel Scioli en la provincia, la empresa que estaba a cargo de la construcción de agua corriente y cloacas era ABSA, sin embargo no llegaron a esta zona esos servicios. Con María Eugenia Vidal, esa responsabilidad pasó a AySA, de la que se esperaba mucho más; no obstante, no se avanzó demasiado en el tema. Ahora, con Axel Kicillof habrá que ver qué sucede. Por el momento el vicepresidente de la empresa, Leonardo Nardini, ya avisó que la deuda que tiene la misma es importante y que hay que sanearla.