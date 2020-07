MARIO ISHII es noticia por la gran polémica que se desato por un supuesto video, donde se lo filmaría en una reunión en la vía pública con aparentes trabajadores

Quienes buscaron abrir polémica y formar opiniones no dudaron en viralizarlo en las redes sociales y hasta políticos del orden local, Provincial y nacional se ocuparon del tema. De ser cierto el video, se trata claramente de una discusión de reclamos laboral a altas horas de la noche o madrugada.

Se observa una “negociación”, donde el intendente hasta ofrece pagarles el sueldo básico, dado que el trabajador o los trabajadores reclamaban un aparente exceso de horas de trabajo y eso, les impedía estar con su familia. Con la finalidad de que no entorpecieran el servicio de ambulancias y así, poder nombrar a personal que sí, tuviera ganas de trabajar, es que surge esta posibilidad de parte del representante del Dpto. Ejecutivo Paceño.De pronto se escucha un cuestionamiento que le atribuye al Intendente, donde dice que hizo referencia a que se usarían las ambulancias para la venta de falopas. Analizando el supuesto video y de ser cierto, se nota claramente que Ishii, sabía que lo estaban grabando.

Hay que observar que quien tendría el celular en su poder, estaba ubicado lateralmente y pasos más adelante que el Intendente. Esta observación, nos llevaría a preguntarnos. ¿realmente una persona puede ser tan torpe en auto incriminarse en un delito cuando sabe que está siendo grabado? De haber sido así, no queda otro análisis que esto pudo haber sido resultado negligente o bien, del propio acto del fervor de la discusión, donde se pretendió decir una cosa, pero el estado Psicológico lo llevo a decir otra. No nos olvidemos que esta pandemia, sumado ello a la situación constante de demandas y pocos recursos, llevan a un agotamiento físico y mental de cualquier ser humano. José C Paz, es uno de los distritos más pobres y requiere de un equilibrio político para que sus habitantes puedan convivir con esta crisis de la mejor forma o quien puede desconocer, que a lo mejor fue una estrategia mal empleada, para arribar a que las partes pretendientes entendieran que mucho no podrían exigir.

El Intendente, según dicen los medios, será citado a notificarse de la formación de la causa ante la unidad fiscal interviniente, conforme el Art 60 del C.P.P. pero eso no implica a que, por ello al momento, sea culpable de algún delito. Cuando escuche decir que había encubierto el delito al no denunciarlo, es interesante saber que el Código penal así lo prevé, en su Art 277.Pero también, es cierto que debemos tener en cuenta los orígenes del conocimiento que pudo haber tenido ese supuesto ilícito. Hoy las redes sociales no están reguladas legalmente, lo que hace a que cualquiera pueda decir lo que desee sin el resguardo de que eso pueda implicar un delito, y máxime cuando detrás hay alguna connotación política. Lo que bien pudo haber sido mencionado por el jefe comunal. Entonces, seamos conscientes que, si sobre cada publicación vertida en las redes sociales, se debería abrir una investigación penal, estaríamos en serios problemas. Me pareció correcta la apertura de una causa que permita investigar si existe algún delito y que la justicia se expida, pero la intencionalidad de algunos para que exista una condena social claramente persigue una finalidad distinta – Dr Edgardo Lopez Abogado