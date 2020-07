Macri no está, Macri se fue…

El ex presidente declaró que iba a hacer su cuarentena en la quinta Los Abrojos de Los Polvorines. Sin embargo, personal municipal de seguridad ayer estuvo en el lugar y constató que no se encontraba.

Tras haber generado polémica por haber viajado a Paraguay en plena cuarentena, para reunirse con ex presidente Horacio Cartés y con el actual mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez, Mauricio Macri volvió al país y, como sucede en estos casos, tiene que cumplir con el protocolo de aislamiento para quienes llegan desde el exterior.Para hacer la cuarentena el ex presidente declaró que iba a estar aislado en la quinta Los Abrojos que tiene en Los Polvorines.

Ayer, en horas del mediodía, desde el Ministerio del Interior enviaron a la Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Malvinas Argentinas un pedido a fin que verificara si Mauricio Macri se encontraba en el domicilio que declaró para cumplir la cuarentena. Por lo tanto, el municipio envió un funcionario que se presentó en la locación correspondiente pero constató que el ex mandatario nacional no se encontraba allí por lo que no pudo entregar la notificación. Después de esta versión se supo que el ex presidente pasaría la cuarentena en una casa que alquila en Acassuso.