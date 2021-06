Luis Vivona presentó la Agrupación Deportiva de Buenos Aires

El senador provincial y ADBA, acompañaron el lanzamiento del Programa ‘Potenciar Deporte’ a nivel nacional junto al director de Formación y Terminalidad Educativa de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ernesto Migone; y el director nacional de Deporte Comunitario Juan Ignacio Lara. Además Vivona adelantó que presentó un proyecto de ley en la legislatura Bonaerense para crear un registro de deportistas amateurs con el fin de brindarles distintos tipos de asistencia y capacitaciones por parte del Estado Nacional y Provincial.

En el día de hoy y en la ciudad de Tortuguitas se llevó a cabo la presentación de manera formal de la Agrupación Deportiva de Buenos Aires (ADBA), encabezada por el senador provincial Luis Omar Vivona. La iniciativa fue ideada para acompañar el lanzamiento a nivel nacional del Programa ‘Potenciar Deporte’, el cual es una línea de ‘Potenciar Trabajo’, focalizado en la promoción del deporte comunitario y barrial. De la ceremonia participaron Ernesto Migone, director de Formación y Terminalidad Educativa de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; y Juan Ignacio Lara, director nacional de Deporte Comunitario.







“ADBA tiene que ver con acompañar esta política de Estado, de poner atención y brindar asistencia a las distintas inquietudes deportivas naturales que nacen de nuestra sociedad, llamémoslas deporte urbano o comunitario, y fortalecerlas. Hay un Estado Nacional y Provincial presentes que trabajan en fortalecer a las distintas actividades”, explicó Vivona, quien destacó el trabajo territorial que realiza ‘Potenciar Deporte’.

El senador también comentó que presentó «un proyecto de ley para que se regule la parte deportiva urbana o comunitaria, que se reglamente y que se fortalezca no solo por el bien que hace el deporte sino también por lo que significa en la salud, el impacto positivo que trae y también el negativo, por no tener el protocolo de elongación, de capacitación antes de comenzar la actividad deportiva, entre otras cuestiones”, temas a resolver según el propio funcionario.

Ernesto Migone, persona encargada de llevar adelante ‘Potenciar Deporte’. “Es un reconocimiento que compañeros y compañeras encabezados por Luis (Vivona), que tiene tanta trayectoria, tenga estas palabras de elogio para el programa, nos da fuerzas para llevarlo adelante”, dijo.

“Entendemos que mucho de lo que puede dar nuestro pueblo tiene que ver con los clubes y los espacios deportivos y acá hay generaciones de vecinos que ponen todos los días mucho y que el Estado tiene que devolverles, ya sea en forma de apoyo económico, materiales, capacitación, ese trabajo cotidiano”, agregó Migone.

«Potenciar Deporte» es nacional y Ernesto (Migone) está recorriendo la provincia. Nosotros ahora estamos en el límite de Malvinas con Pilar, cercanos a San Miguel, José C. Paz, Escobar. Pero somos alrededor de 400 representantes de instituciones de nuestra provincia, no solo de nuestra región. ABDA se desprende de lo que era ADN (Asociación Deportiva Nacional), con una ideología clara y un pensamiento claro hacia el deporte. No es lo mismo mirar al deporte como algo de elite a mirarlo como algo comunitario o barrial. Gran parte de eso está en marcha. Tiene que ver con reconocer, reforzar y premiar esa tarea que nace constantemente en las plazas, los parques y espacios verdes”, culminó Luis Vivona.

También estuvieron presentes en el acto, realizado al aire libre y con protocolos, Liliana Ruiz, coordinadora de la CCC Zona Norte; David Magnarelli, coordinador nacional de Medios Comunitarios de la Secretaría de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; referentes del deporte de la provincia de Buenos Aires de distintas ligas e instituciones deportivas.