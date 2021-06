Los gremios ponen en juego la provincialización del hospital

Cicop y Atuhl pretenden que el hospital pase a la órbita de la provincia de Buenos Aires así pueden tener injerencia en la afiliación. Desde el municipio otorgaron un aumento del 42% y un bono extra a los trabajadores de la salud.

Un conflicto nada conveniente se suscita desde hace varios meses en el Hospital Larcade con profesionales, enfermeros y administrativos de la salud, debido a reclamos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo, ya que con la pandemia se ven sobrecargados en sus turnos, un combo explosivo para un momento tan delicado.

Las asambleas empezaron a ser moneda corriente en el nosocomio, la voz del personal comenzó a hacerse sentir y con ella las manifestaciones. El sindicato municipal de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, fue parte de esas asambleas y ofreció luchar por el sueldo de los empleados de salud y de todos los municipales, mantuvo reuniones con el departamento ejecutivo de la municipalidad pero algo sucedió que afectó esa relación entre el gremio y el hospital. Desde la lucha de los trabajadores de salud (no todos) denunciaron de «traición» al sindicato por –supuestamente- negociar con la intendencia sin la participación de asambleístas del nosocomio. Este hecho fue desmentido por el secretario general de la entidad, Abel Venecia que mantiene firme su postura de pelear por el salario de todos los trabajadores municipales.

Mientras tanto, en las calles se producían movilizaciones con integrantes de la política nacional que le agregaron un tono politizado al justo reclamo lo que llevó a que se tensen las negociaciones con el municipio, entendiendo este que hay actores o entidades (como la Cicop) que nada tienen que ver con el personal de salud del hospital. No obstante, en paritarias el municipio otorgó un incremento salarial del 42 por ciento y un bono extra al personal sanitario.

Asimismo, en una conferencia de prensa de poca convocatoria de gente, algunos médicos del Larcade anunciaron la renuncia de 50 profesionales. Con esta decisión tomada por parte de este grupo de trabajadores, el establecimiento se habría quedado sin equipo cardiológico, clínico y dermatológico renuncias que fueron desmentidas por el municipio Algo que resonó muy fuerte entre los interesados y en las paredes del palacio municipal fue cuando en una de las manifestaciones se pidió por la provincialización del hospital. Entidades como Atuhl y Cicop tienen interés en ello porque, de esa manera, podrían intervenir directamente en las afiliaciones y así incrementar su masa de afiliados.

De ahí también que haya una disputa muy fuerte contra el sindicato de la calle Príngles –que incluyó amenazas de muerte al propio secretario general. Porque al ser municipalizado el sistema de salud, es lógico que desde el gremio no reconozcan a Atuhl y a Cicop en las negociaciones con el municipio porque no tienen representación, más allá de que estas dos entidades sí tengan a una pequeña parte del personal sanitario afiliado.Desde el Honorable Concejo deliberante, en tanto, el presidente del bloque del Frente de Todos, Franco La Porta, solicitó que el secretario de salud del municipio se acerque al recinto y que dé explicaciones de la situación que se atraviesa en el hospital. No obstante, el municipio, sin desconocer el tema y ocupándose del mismo, hace el esfuerzo para mantener al sistema de salud funcionando a pleno en todos los hospitales del distrito.

Mientras transcurre este problema, miles de personas todos los días necesitan acudir al hospital por diversos motivos, pero sobre todo por temas relacionados al Covid-19. Es un conflicto que llegó en un mal momento o, tal vez, en el momento justo, no se sabe.( foto Gestión Sindical )