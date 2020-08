Las comisarías están saturadas de delincuentes

La comisaría 1° tiene capacidad para albergar a 16 detenidos, pero hoy cuenta con 68 delincuentes. La dependencia 3° aloja a 67 cuando solo pueden haber 6, aseguró el secretario de Seguridad paceño, Oscar Cadel.

Dos hechos suceden en José C. Paz luego de que la justicia ordenara brindar prisión domiciliaria a presos condenados para evitar la superpoblación y un posible contagio de COVID-19 en las cárceles. Por un lado, varias de las detenciones que se producen en el distrito son de personas que fueron alcanzadas con ese beneficio judicial; por el otro, la imposibilidad de enviarlos a la cárcel hizo que las comisarías locales se vean abarrotadas de delincuentes, lo que con lleva a problemas de operatividad y también, porque no, a potenciales infecciones de coronavirus.

Así lo explicó Oscar Cadel, secretario de Seguridad paceño, en diálogo con Aquí La Noticia, cuando llegaba a su oficina. Él estaba bajando se su auto en el estacionamiento del municipio y muy amablemente brindó una interesante entrevista.

“Un problema preocupante que tenemos hoy son los detenidos que tenemos en las dependencias y por el tema del COVID-19 no son derivados a la cárcel porque allí los cupos están llenos. Hoy tenemos la comisaria 3° que tiene capacidad para 6 y está alojando a 67 detenidos. La comisaria 1° tiene capacidad para 16 detenidos, pero alberga a 68”, explicó Cadel.

Seguido comentó que, si bien la inseguridad no es de ahora, puede que los números del delito estén “un poco más alto por las libertades que se dieron, porque da la casualidad que cuando se hacen los procedimientos en la vía publica ahí hay detenidos que tienen antecedentes y que han salido hace poco de la cárcel por el tema del COVID-19. Pero como está alto el número de inseguridad también lo están los procedimientos y las detenciones”.

Luego comentó que en cuanto a la tipificación del delito cuentan con pocas entraderas, algunos casos de motochorros, y varios casos de robo chico de la gente en la calle, ya sea sustracción de celulares, carteras o dinero en las paradas de colectivo. También reciben visitas de delincuentes de otros distritos que llegan a José C. Paz a hacer su “trabajo”.

No es menos preocupante el tema de la lucha contra el narcotráfico. Sobre ello comentó que la semana pasada se reunió con el Jefe de Narcotráfico que está con asiento en San Miguel y presentó la solicitud a la Fiscalía N°18 para tener la posibilidad de allanar en 46 lugares de José C. Paz, órdenes que aún no se han expedido. “Lo presentó para que podamos hablar con los fiscales para que esto se pueda llevar adelante y trabajar en la zona”, aseguró.

Por último, explicó que a través de la Secretaría de Seguridad el municipio mantiene contacto con funcionarios provinciales que responden al ministro de Seguridad, Sergio Berni, y que a ellos les confirmaron la permanencia y no moverlos del lugar a efectivos de Gendarmería Nacional. “Les dieron zonas para recorrer, como en los costados de Sol y Verde y el fondo de Frino; y estamos organizando otro apoyo, nos mandaron un destacamento móvil que lo ubicamos en Fraga y Rivadavia donde ya están trabajando. También quedaron enviarme otro que lo vamos a ubicar en la zona de Frino y estamos en contacto permanente con la operatividad, y si nosotros necesitamos fuerzas especiales que nos vengan a colaborar las solicitamos y vienen”, afirmó.

Se suman nuevos patrulleros

Con el fin de continuar mejorando la seguridad en el distrito, el municipio adquirió 10 nuevos móviles que serán destinados a la Patrulla Urbana Municipal y están equipados técnicamente para realizar su tarea.

La seguridad y la prevención del delito se tornan una prioridad por lo que era necesario en este contexto de escalada del delito en la Provincia de Buenos Aires de sumar recursos y herramientas para tal fin. Los Patrulleros estarán en circulación las 24hs al servicio de la comunidad en los distintos barrios del distrito.