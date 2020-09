“La vida del conurbano se viene complicando desde el 20 de marzo”

El ex intendente de San Miguel dijo que es una situación que se viene profundizando en los últimos días y señaló que todavía nos sorprendemos de decisiones políticas que se saben que van a terminar mal, como fue la incorporación de policías en la época de Daniel Scioli.

Joaquín de la Torre fue intendente de San Miguel y ministro de María Eugenia Vidal cuando ella era gobernadora de Juntos por el Cambio, además de conocer muy bien la provincia y sobre todo el conurbano; por eso, es habitual que sea fuente de consulta para análisis de la situación en los programas de televisión.

“A esta altura hay más o menos un millón de chicos que no están en contacto con la escuela, que empezaron a correr con una pelota por la calle, crece el delito, los sistemas sanitarios no COVID – 19 están en una muy baja atención, los chicos y las madres se han vacunado mucho menos que en años anteriores, y no por la baja de la cantidad de vacunas, y los comedores escolares y de los municipios han incrementado un 900 por ciento su ayuda sistemática; a esto se agrega la situación de la policía”, dijo de la Torre al hacer un repaso del panorama social con la pandemia y la cuarentena. Sobre el caso policial, agregó que lo que se diferencia ahora de otras oportunidades y que fue determinante, fue la presencia de los efectivos en las calles manifestándose.

Consultado sobre las culpas de la gestión Vidal en ese tema, según dichos del gobierno provincial, el ex funcionario bonaerense señaló: “En los cuatro años (de Macri), sobre todo en los últimos dos, hubo complicaciones económicas a nivel nacional, pero el trabajo de Vidal con los intendentes, con los pastores, con la Iglesia, con las comunidades, el incremento que hizo de las cuotas alimentarias en el sistema educativo, hicieron que no tuviéramos desbordes ni problemas sociales significativos”.

Luego, no entró en el juego periodístico de aventurar un posible escenario para 2021 desde el punto de vista político, en caso de que el peronismo vaya unido y las chances de la oposición. “En esta situación cerca de lo dramático, que no sabemos el final, claramente el gobierno está perdiendo confianza en las decisiones que toma. Pero hacer un análisis de lo que puede pasar me parece irresponsable, sobre todo porque a mí me sigue preocupando las consecuencias de las decisiones que se toman y de lo cuidadoso que hay que ser respecto de anuncios o pronósticos dramáticos que no tengan que ver con un análisis objetivo de la realidad”.

En ese sentido, de la Torre explicó que el problema de la Policía “es claramente consecuencia de las decisiones de haber incorporado 50 mil personas a una fuerza sin ningún tipo de formación ni entrenamiento, prohibiendo a los profesores que toman los exámenes que bocharan a la gente, sin mirar los antecedentes. Se crean caldos de cultivos que después explotan y tienen consecuencias… entonces me decís qué va a pasar dentro de un año… La verdad me gustaría ver que la Argentina se encamina, que tiene arreglada las cuestiones sociales, que los chicos han vuelto al colegio, que han terminado las tomas ilegales de tierra, que baja el delito”.