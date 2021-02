“La única salida para José C. Paz es la Universidad libre y gratuita”

El Intendente de José C. Paz, Mario Ishii, dialogó con un numeroso grupo de representantes de la Red de Pastores Unidos y del Consejo Pastoral de José C. Paz sobre la situación social del distrito, la problemática que atraviesa la educación y la inserción de los jóvenes paceños en la cultura del trabajo y el estudio.

El importante encuentro se realizó hoy en el auditorio de la futura Facultad de Medicina y Ciencias Médicas de José C. Paz, que está pronta a inaugurarse en la avenida Héctor Arregui y Oribe.

En la reunión, Ishii habló a los pastores evangélicos sobre lo vital de convocar a la juventud para que estudien en el distrito.

“Los jóvenes paceños, por ejemplo, van a poder estudiar y aprender en esta facultad de medicina” y así “fortalecerán el sentido de pertenencia” por lo que estarán orgullosos de vivir en José C. Paz”, y resaltó que el mensaje que debe llegarles es que “el nacer pobre no quiere decir que no se pueda estudiar”.

Luego, el Intendente agradeció a los pastores por “brindar contención a todos aquellos que lo necesitan”.

Hay que resaltar que la Dirección General de Cultos asiste a las instituciones y entidades religiosas del distrito, y reconoce la gran labor que realizan en sus comunidades y en los barrios periféricos.

Entre las autoridades presentes estuvo en representación de la Dirección General de Cultos, la directora Norma Beatriz Ruiz; con los miembros de la Red de Pastores Unidos de José C. Paz y del Consejo Pastoral de José C. Paz, encabezados respectivamente, por sus presidentes Pastores Pablo Florian y Jorge Santander. A su vez estaba presente el Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Prof. Mario Martínez.

El encuentro fue calificado por el intendente Ishii como “muy fructífero y esperanzador” y se mostró “optimista” sobre los resultados a futuro del mismo.