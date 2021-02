La Primera de Grand Bourg de paro por mejoras en las unidades

Los choferes de La Primera de Grand Bourg están de huelga porque le reclaman a la empresa que cumpla con el compromiso asumido de mejorar los colectivos.

Este 17 de febrero los choferes de las líneas 440, 315 y 740, que forman parte de la reconocida La Primera de Grand Bourg, realizan un paro indeterminado con el objetivo de que empresa cumpla a lo que se había comprometido hace un tiempo de mejorar las unidades que están en servicio. Además de ello, reclaman mejoras laborales y que no les descuenten los días de paro.

La mañana de este día comenzó complicada y eso se podía observar en las paradas de colectivos. Había, desde temprano, mucha gente reunida en una clara sensación de que el colectivo no estaba viniendo. Ya habían empezado a circular en forma espaciada. Por supuesto, cuando llegaban venían muy cargados de gente a la que se sumaba las de las paradas. Es decir, sin distancia social por el COVID – 19. Luego de ello, el paro fue generalizado en la empresa y en estos momentos no hay unidades en la calle.

El reclamo es entendible, lo que llama la atención es que esta vez haya sido hecho por los propios choferes de La Primera de Grand Bourg. En este periódico hemos dicho muchas veces en qué condiciones se viaja en nuestros distritos y no nos cansamos de repetirlo. Muchas unidades no tienen el mantenimiento mecánico que necesitan para circular; se cuentan asientos y ventanillas rotas, suciedad, no tienen cortinas ni aire acondicionado, y no se observan suficientes unidades adaptadas para personas con discapacidad. Además, de que no cumplen con el cronograma diario, porque pasa varias veces que demoran mucho más de lo establecido.Es una vergüenza que siendo una de las empresas de transporte público más importante de la región cuente con vehículos tan deplorables y que preste un servicio paupérrimo para los pasajeros.