La Porta se hará cargo de los puertos nacionales

El ex candidato a intendente de San Miguel fue nombrado interventor No renunciará a su banca en el HCD pero no cobrará su dieta como concejal y seguirá al frente del bloque del Frente de Todos.

A poco más de tres meses de la derrota frente al oficialismo de San Miguel, Franco La Porta fue designado como Interventor de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, dependiente del Ministerio de Transporte, cargo en que fue promovido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Si bien el rumor de la noticia había trascendido la semana pasada en un portal de facebook, Lo confirmó el mimo La Porta, a través de su cuenta de Twitter: «Muchas gracias @alferdez por convocarme a ser parte de este nuevo desafío de poner #ArgentinaDePie. Agradezco a @mariomeoni por aceptarme integrar este gran equipo del @MindeTransporte al frente de @PuertoBsAs. Voy a poner todo mi esfuerzo y dedicación para transitar este camino», escribió.

Ni bien publicó que estará al frente de esa administración, un grupo de trabajadores le respondió su publicación de redes sociales, y le advirtieron que la Administración General de Puertos registra problemas que afectan a los trabajadores.

El nuevo funcionario nacional se llevaría consigo a compañeros con los que viene transitando la vida política. Es el caso de ex concejales y ex consejeros escolares que también lo acompañaron en ABSA y en el ente regulador de agua provincia.

En el aspecto político La Porta no dejará su banca como concejal del Frente de Todos de San Miguel, pero lo hará sin cobrar un peso. Además, seguirá al frente del bloque.

El currículo de La Porta

Con este nombramiento aparecieron opiniones dispares. Por un lado están los que lo felicitan por el nuevo cargo y por el otro los que lo critican diciendo que “siempre cae bien parado”. Sobre esto sostienen que a él no le importaba en verdad la intendencia de San Miguel, ya que con esta nueva función tiene un radio de acción mucho más amplio. Al margen de ello, La Porta ha sabido estar al frente de otras entidades estatales y su gestión se ve que es valorada.

Aquí un repaso de su trayectoria: fue secretario General de gobernación de la Provincia de Buenos Aires en los años 2002-2003; en 2004, fue vicepresidente del Instituto de Previsión Social y en 2005 designado interventor del Instituto de Loterías y Casinos, cargo que ocupó hasta el año 2007. Ese año fue electo diputado bonaerense, hasta 2011.

En 2013 el Gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, lo nombró al frente de la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia. En 2015 fue candidato a Intendente de San Miguel por el Frente para la Victoria, cayendo derrotado frente al por entonces Jefe Comunal Joaquín de la Torre. En las elecciones intermedias de 2017 triunfó en la interna de Unidad Ciudadana en San Miguel y fue electo concejal presidiendo el bloque del espacio. En 2019 volvió a postularse como candidato a Intendente de San Miguel por el Frente de Todos cayendo derrotado ante el actual Jefe Comunal Jaime Méndez.