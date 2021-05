La nueva Constitución chilena puede ser un ejemplo para la región

Las elecciones del fin de semana dejaron en claro el descontento de la sociedad del país trasandino con el sistema político tradicional, ya que los independientes se impusieron en los comicios.

El estallido social que se produjo en octubre de 2019 contra el gobierno de Sebastián Piñera, fue la expresión desesperada de una sociedad que veía cómo la desigualdad de un modelo económico neoliberal era cada vez más marcada. La salida institucional a ese tronar callejero fue la reforma de la Constitución que data de tiempos del dictador Augusto Pinochet. Ahora los candidatos electos para la Convención Constituyente, tendrán que redactar la nueva Carta Magna que podría ser ejemplar para América Latina.

Además, en los comicios se eligieron cargos de gobernadores, alcaldes y concejales, que dan cuenta de un cambio importante en la postura ideológica de la sociedad chilena que ve con recelo al sistema tradicional de partidos. De hecho, postulantes independientes y ajenos a los partidos políticos tradicionales fueron unos de los grandes triunfadores de la Convención. Contrario a lo que se esperaba, la derecha no logró ni de cerca obtener los 52 escaños (o un tercio de la asamblea) que se necesita para influir en el contenido de nueva Carta Fundamental y vetar artículos.

La centroizquierda, unida en la lista Apruebo —que aglutina a buena parte de la ex Concertación, que gobernó Chile entre 1990 y 2010—, obtuvo apenas 25 escaños, por debajo del resultado de la lista de izquierda Apruebo Dignidad, que reúne al Partido Comunista y el Frente Amplio. Lo que dejó la elección Los Independientes dieron la gran sorpresa de los comicios. Asique rostros nuevos y debutantes en el mundo de la política se convirtieron en la primera fuerza de la asamblea, al obtener 48 de los 155 escaños.

Entre los independientes, llama la atención el amplio apoyo a la «Lista del Pueblo», que obtuvo 24 escaños, y que se organizó a partir de las protestas en Plaza Italia, en el centro de Santiago, en el marco del estallido social.Se esperaba que los independientes fueran a llegar al tercio pero esto supera con creces ese resultado. Y de alguna manera es un reflejo de que la élite, los medios de comunicación, el sistema político y las empresas no fueron capaces de ver lo que estaba pasando.

Por otro lado, la derecha chilena que fue en una lista única llamada «Vamos por Chile” obtuvo apenas 37 de los escaños. Este es un duro golpe no solo para los líderes de este sector político, sino también para el gobierno de Sebastián Piñera que no podrá influir y negociar sobre las decisiones que se tomarán respecto a las nuevas normas. Otros de los decepcionados fue la ex Concertación (centroizquierda): no solo obtuvieron menos escaños en la Convención Constituyente, sino que también fueron superados en importantes gobernaciones y municipios.

Como novedad, Chile se convertirá en el primer país del mundo en crear una Constitución con paridad de género. Para ello, se implementaron mecanismos de corrección que evitaron la sobrerrepresentación de un sexo. Así, del total de los representantes, 78 son hombres y 77 son mujeres. De esta manera, la nueva Constitución chilena podría tocar temas que históricamente han quedado pendientes como la igualdad de salario, la repartición de carga de los cuidados o el acceso igualitario de las mujeres al poder. Pero la nueva Constitución no solo será escrita por un órgano paritario, sino que además tendrá a 17 representantes de los grupos indígenas de Chile.

Los mapuches serán el pueblo con mayor representación, con 7 escaños. Luego, los aimaras, que tendrán 2 escaños y el resto de los pueblos, como Rapa Nui, Quechua, Diaguita y Yagán, entre otros, que solo estarán representados por 1 miembro de la convención. Se vienen las presidenciales En Chile, históricamente las elecciones de alcaldes y concejales han sido una especie de «termómetro» para medir las preferencias políticas del electorado de cara a los comicios presidenciales, que siempre se realizan poco tiempo después.

Así, a seis meses de que Chile elija al próximo jefe de Estado en noviembre de 2021, las tendencias marcadas este fin de semana serán particularmente relevantes para quienes piensan postular a la presidencia. En el bloque de izquierda salió fortalecido el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, mientras que en la centroizquierda están evaluando a quién van a apoyar pues las cartas que tienen hasta ahora no parecen sumar el apoyo necesario.

En la derecha, en tanto, tienen varias cartas presidenciales posibles. Uno de los análisis post elecciones apunta a que deberían elegir a un candidato que esté más conectado con el electorado de hoy y no a una figura encasillada en la derecha tradicional.

