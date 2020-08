La loable tarea de asistir a los COVID-19 positivos

Ellos deben cumplir con el aislamiento en sus domicilios para recuperarse y no contagiar a otros. Hasta entonces el municipio les brinda asistencia con todo lo necesario para que pasen este mal momento.

La crisis sanitaria total que se está viviendo en todo el mundo hizo necesarias nuevas formas de atención a los pacientes que contraen este nuevo virus que aún tiene un origen desconocido y cuya vacuna fue anunciada en Estados Unidos, en Inglaterra y en Rusia, pero que aún no es la solución inmediata.Los pacientes que no necesitan respiradores tienen que ser aislados en sus domicilios y el protocolo manda a que desde las comunas hay que asistirlos.José C. Paz hace lo propio para la contención de sus ciudadanos infectados con COVID-19.

Todos los días se realiza la tarea de asistir a los pacientes leves infectados con coronavirus y sus contactos estrechos dentro de sus hogares, propiciando de esta forma un aislamiento estricto como marcan las normas sanitarias. Con camionetas de la Secretaría de Salud, el personal a cargo se viste con ropas especiales para hacer su tarea, preparan los bolsones de asistencia y llegan hasta los domicilios de las personas para entregarles insumos médicos, alimentos, productos de limpieza para el hogar y de higiene personal.

Este programa permite que los vecinos con síntomas leves de coronavirus puedan seguir en sus hogares y no tener la necesidad de concurrir a un hospital, manteniendo así la estructura hospitalaria disponible para pacientes con mayores riesgos. Diez nuevos móvilesEl Municipio paceño sumó diez nuevas camioneta y ambulancias que se utilizarán en todo lo referido a la contención de las personas infectadas con COVID-19.

La comuna informó que esta compra se enmarca “dentro de los trabajos que lleva adelante el municipio para asistir a los pacientes leves infectados con coronavirus y sus contactos estrechos dentro de sus hogares, propiciando de esta forma un aislamiento estricto como marcan las normas sanitarias”.Cabe destacar que, dentro de las tareas preventivas, también se fumiga y desinfecta toda la zona utilizada, con personal perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios.En caso de creer tener algunos de los síntomas compatibles con coronavirus, llamar al 147 y seguir las instrucciones de las autoridades a cargo del servicio.