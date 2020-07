El jefe comunal dijo que “para fines de agosto vamos a estar como en el 2001”, lamentó que en su distrito muchas Pymes se estén fundiendo y aseguró que el delito creció mucho este año.En una entrevista con el Diario Perfil, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, se refirió a la situación actual que vive la gente de su distrito después de más de cien días de cuarentena obligatoria. Hacía rato que el jefe comunal no daba declaraciones de este tipo sobre actores tan importantes como el presidente Alberto Fernández, o la vicepresidente Cristina Fernández.

Además, la repercusión de la nota fue tal que fue levantada por medios nacionales oficialistas como opositores.Dicho esto, cabe destacar que el su pronóstico -en este contexto de pandemia y cuarentena- no es bueno ya que entiende que el momento es insostenible, por lo que afirma que aún “no llegó lo peor”. Y agrega: “Para fines de agosto vamos a estar como en 2001 aproximadamente. Viví dos saqueos (…) A las empresas medianas y a las pymes no les alcanza para nada, por más que las ayuden. Tienen el mismo gasto y se están fundiendo. La gente ya no aguanta más”.

José C. Paz es un distrito de más de 354.000 habitantes y donde la mayoría de la gente sale a trabajar a otros distritos. Sin embargo, la cuarentena modificó esa cuestión y la situación socioeconómica, como en todos lados, se complica aún más. Por eso recuerda el 2001 el intendente y sostiene que en aquella oportunidad la gente explotó “por hambre; salieron a saquear todos los negocios por comida. Hoy la bronca es de la gente que está sin trabajar. Y lo peor es que muchos están con necesidades mucho mayores que en 2001”.Luego, en otra parte de su reflexión, Ishii consideró que esta nueva situación sostenida durante tanto tiempo llevó a que parte de la población comenzara a faltarle el respeto alas autoridades.

“Veo que se está superando una línea: la gente ya no respeta a los funcionarios. Ve todo mal, como si fuera culpa de ellos: del presidente, del intendente o de un concejal. Les adjudican la situación que tienen”, dijo y agregó: “Pero vino la pandemia y estamos así”.A su vez, evaluó que en el último año el delito creció entre un 70 y 80 por ciento y que la crisis también se vuelve habitacional: “En este último mes se ve mucha más delincuencia. Reaparecieron los motochorros, que no los teníamos aquí. En José C. Paz no se robó nunca a los bancos. Y hoy encontrás que hay operativos de veinte o treinta motos con gente armada.

Estamos trabajando muy fuerte en hacer operativos, porque se está desmadrando y la gente se vuelve intolerante. Tengo filmado, por ejemplo, que hay zonas en las que se toman terrenos o viviendas que María Eugenia Vidal dejó sin terminar. La mayor parte de la gente que está tratando de tomar tierras son extranjeros”.En la entrevista, Ishii pronunció varias veces la palabra desborde. Teme un colapso y lo expone: “Lamentablemente, en ciertos lugares la policía ya está superada. Todo el segundo cordón del Conurbano está así. Moreno está peor que José C. Paz; Malvinas Argentinas está igual que José C. Paz. La policía está desbordada y deben venir las fuerzas federales. La gente va avanzando y no la van a poder parar. La gente avanza y si vos la dejás va a seguir así”.Ishii prevé un pico de malestar social para cuando la disponibilidad de camas de terapia intensiva comience a escasear.

En su análisis, volvió a imaginar la situación ante un desborde: “Como intendente tengo la preocupación de que esto se vaya a desbordar en algún momento. ¿Cuándo? Cuando empiecen a aparecer los muertos. Cuando la gente vea a sus muertos, cuando haya gente que no sea atendida en los hospitales porque están desbordados. Allí podremos tener un problema”.En el ámbito político, fue consultado sobre la tensión entre Alberto Fernández y Axel Kicillof y sus diferencias ideológicas. Al respecto, explicó: “El Presidente está tratando de llevar la cosa lo mejor posible en el marco del país. También creo que el gobernador trata de hacer algo, aun sin fondos. No puede hacer mucho más que intentar sobrellevar la situación. Pero las cosas están a la vista. Se actúa cuando les bajan fondos de Nación, ahí se asiste a los intendentes, para que puedan pagar los sueldos, para que podamos seguir vivos porque nos bajó también la recaudación tremendamente, la gente no tiene ni para pagar.

Esperaba que Kicillof entrara con otra fuerza. Quiso comenzar mostrando de modo distinto a los actores en la Provincia. Pero no pudo hacerlo, no lo veo con la fuerza que lo veía en la campaña. Tenía muchas esperanzas en que cambiara el gobierno de la Provincia. Pero todavía estamos esperando que reaccione. Recién ahora estamos terminando los primeros convenios como para hacer algunas obras en la Provincia. Y ya pasaron seis meses”. Finalmente, dijo que si bien respeta mucho a la ex presidenta Cristina Fernández, dijo que ella solo lo llamó cuando asumió su gobierno en diciembre, pero que ahora le es muy difícil hablar con ella porque quiere hacerlo espera 5 horas.

“Tengo una trayectoria muy larga, y al término de mi carrera política no puedo permitirme perder horas y horas o días incluso para que me atienda la ex presidenta”, afirmó.Fiel a su estilo, el jefe comunal habló sin pelos en al lengua de varios temas en la entrevista que le hiciera Jorque Fontevecchia.

FUENTE:ALN(AQUI La Noticia)