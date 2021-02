La estación de trenes será remodelada

Ya se licitó la remodelación de la estación José C. Paz del ferrocarril San Martín. De acuerdo a los pliegos publicados por la empresa, la obra tendrá un plazo de obra de un año y un presupuesto total de 801.458.695,31 pesos.

Según publicó la página web www.enelsubte.com, la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIFSE) llamó a licitación para remodelar y ampliar la estación José C. Paz del ferrocarril San Martin.

Para tal fin, primero se deben demoler todos los locales comerciales ubicados entre el lado norte de la estación y las avenidas Hipólito Yrigoyen y Leandro N. Alem, con el objetivo de hacer espacio a dos nuevas vías y sus respectivos andenes bajos dado que están pensados para poder recibir servicios de larga distancia, que hoy no se detienen en José C. Paz.

En ese sentido, se prolongará la llamada «vía 5», hoy abandonada y cuyo recorrido se ve interrumpido por los locales comerciales antes de cruzar la avenida Yrigoyen hacia el oeste, y se le adosará un andén bajo al actual andén elevado que utilizan los servicios a Retiro que provienen desde Pilar. Esta vía se unirá a la principal mediante un enlace que se colocará al oeste de la estación. A su vez, se construirá un segundo andén bajo al norte de la vía 5 y una nueva vía 6 que terminará en un tope.

Si bien todavía no hay precisiones sobre el tipo de servicios que utilizarán la nueva infraestructura, es de esperar que se trate de trenes que hoy se detienen en estaciones con andén bajo. Por lo tanto, se trataría de formaciones de larga distancia o, incluso, de los trenes diesel que realizarán los servicios entre Pilar y Cabred tras la electrificación de la línea.

Los trabajos licitados incluyen, además, la adecuación del señalamiento de la estación y la construcción de un nuevo puente peatonal elevado que contemple la proyectada distribución de plataformas. A esto se sumarán nuevas dependencias para el personal, sanitarios y boleterías.

Construirán 26 pasos bajo nivel

Trenes Argentinos Infraestructura anunció la construcción de 26 pasos bajo nivel en la provincia de Buenos Aires, en un trabajo coordinado con 21 municipios para las líneas Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte, San Martín, Sarmiento y Belgrano Cargas.

Desde el organismo, que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, explicaron que, con esas obras, se busca aportar mayor eficiencia en el tránsito, «permitiéndole ganar tiempo a las personas que circulan, y más seguridad, tanto en la operación ferroviaria como de quienes cruzan las vías».

Se detalló que los trabajos se coordinarán en conjunto con los distintos municipios involucrados, y se especificó que se espera que en los próximos meses se sumen más obras de este tipo.

Estas obras están enmarcadas en el Plan de Modernización del Transporte que el Gobierno nacional lleva adelante con el objetivo de mejorar la conectividad, potenciar la accesibilidad y brindar mayor seguridad a cada usuario y usuaria que utiliza el transporte público.