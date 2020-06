La Escuela Primaria Nº1 cumplió 150 años, pero esta vez no hubo festejos

Se encuentra frente a Plaza Mitre y es la más antigua del distrito. La cuarentena hizo que la fiesta de aniversario tenga que suspenderse. Murales, anécdotas y posteos en las redes fue lo único que se pudo hacer para conmemorar la fecha. Los recuerdos de la que casi fue una escuela shopping. La Escuela Primaria N°1, inaugurada el 13 de mayo de 1870, cumplió 150 años de historia mientras sus docentes, alumnos y familias enfrentan la amenaza del COVID-19. Dueña de una arquitectura tradicional, característica de las primeras décadas del siglo pasado, la escuela más antigua de San Miguel colmó las redes sociales con relatos, fotos y videos de vecinos por el aniversario más esperado. Por sus aulas y pasillos pasaron miles de alumnos, con anécdotas que se vivieron en cada rincón de una de esas escuelas que quedan pocas por estas zonas. Ya desde su fachada se puede apreciar el detalle en la construcción y la dedicación para lograr ese atractivo visual. Dentro de la institución los altos techos nos hablan del San Miguel de otras décadas.Pero hoy la escuela está vacía por el Coronavirus. Por ello, docentes, estudiantes e incluso muchos padres que son ex alumnos, pusieron su creatividad en marcha y homenajearon a la institución desde sus hogares, y lo plasmaron en la gran vedete de estos tiempos: las redes sociales.«Preparamos el festejo del aniversario desde el año pasado. Teníamos pensado celebrar la semana entera, cortar la calle e invitar canales de televisión, pero la pandemia nos invadió a todos, nos sorprendió, y buscamos la forma de adaptarnos», cuenta Graciela Rolón, que trabaja hace 23 años en la institución y hoy se desempeña como vicedirectora.Entre los homenajes, los alumnos hicieron dibujos, y los egresados compartieron fotos y recuerdos, con largos textos sobre momentos anecdóticos en el patio a la hora del recreo. Algunos recordarán los juegos, las bolitas, las figuritas, saltar la soga, la rayuela o traspirar en una carrera desesperada para evitar ser tocado en la mancha. El Archivo Histórico del Partido de San Miguel no quiso perderse este aniversario así que también rindió un homenaje a través de Facebook, como lo suele hacer con los lugares más emblemáticos del partido.El colegio está ubicado en la avenida Ricardo Balbín 1254, frente a la plaza Mitre. Empezó como una humilde escuela que dictaba clases a 14 alumnos varones. Más tarde se mudó a Moreno, donde se transformó en la Escuela N°4 y vivió la creación y posterior fragmentación del partido General Sarmiento desde lejos, hasta que volvió al emblemático edificio sobre la ruta 23.Por esta emblemática institución estudiaron dirigentes de envergadura de San Miguel e incluso no muchos saben, pero la madre de Alejandro Dolina fue directora del lugar.La escuela shoppingPero no todas fueron buenas para este edificio educativo. Hubo una época, en los noventa, en la que un grupo de empresarios (entre ellos algunos integrantes de la Cámara de Comercio de aquella época) quiso replicar una idea de inversión que fue un reflejo de algo que ya había sucedido en Capital Federal. En sí la intención era la de comprar los terrenos donde estaba la escuela y convertirla en un shopping. Es decir que en un 1° y 2° piso iba a funcionar el sector comercial y en el 3° los alumnos iban a ir a clases. Las autoridades municipales de ese momento escucharon la propuesta, sin embargo, no se llevó a cabo porque hubo una fuerte negativa de otro sector de la misma Cámara de Comercio que fue más fuerte en la disputa.Pero también, para que no se realice esa inversión hubo otro factor clave, ya que hubo de presentase un proyecto de Ley en la Legislatura provincial, para declarar monumento histórico la fachada de la Escuela N°1. En aquel momento Luis Orellano era diputado provincial, junto con Juan Carlos Denuchi y Juan Carlos Lema. El equipo de Orellano, en el que se encontraba Guillermo Aybar -un histórico dirigente de la época- realizó la investigación correspondiente y elaboró el proyecto de Ley. En tanto, el diputado armó la estrategia para lograr la aprobación por unanimidad en Diputados. Lema y Denuchi acompañaron el proyecto con su firma.El decreto de promulgación de la Ley 11.479, por el que se la declara Monumento Histórico Provincial, fue aprobado en 1993 y ello permitió la recuperación de la fachada y la reparación de los techos de la escuela que estaban bastante deteriorados.De esa manera, la Escuela N°1 llegó a nuestros días. Ahora habrá que esperar a que pase el confinamiento obligatorio para que las aulas y los pasillos del colegio vuelvan a llenarse de niños, de esos alumnos que no solo van a aprender, también van a jugar, a divertirse, a hacer amigos, a desarrollarse como personas, en definitiva… van a sentir y a vivir. Ojalá que vuelvan pronto…