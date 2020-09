Kicillof pide a la Justicia que actúe ante las usurpaciones

En una reunión con intendentes, el gobernador remarcó que las tomas son “ilegales y producen situaciones injustas”, a la vez que reconoció el “enorme déficit habitacional” de la provincia.

Luego del pedido de varios intendentes de aplicar medidas al ver como las usurpaciones de terrenos se convertían en un problema con una escalada sin techo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con un grupo de jefes comunales que están sufriendo este tema en sus distritos.Entre todos analizaron la situación de la toma ilegal de tierras y el mandatario bonaerense afirmó que “las usurpaciones son ilegales y producen situaciones injustas”.

Al tiempo que reconoció que “la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional, pero este no se soluciona con intrusiones ilegales” y agregó que “el Ministerio de Seguridad viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas”, con Sergio Berni a la cabeza, quien declaró que por noche evitan dos o tres tomas. Del mismo modo, Kicillof les pidió a los jueces que vayan detrás de aquellos que se aprovechan de la gente para fomentar las usurpaciones: “Necesitamos además que la Justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente”.Como se sabe, la usurpación de tierras no es un hecho aislado en el Conurbano. 7

Sucede desde hace tiempo, pero no con la intensidad actual, donde las tomas se han multiplicado rápidamente. La falta de vivienda y la decisión de usurpar terrenos se agravó en los últimos años. Sobre este tema saben muy bien en José C. Paz, donde desde hace muchos años se viene denunciando una tras otra las usurpaciones; incluso este año no fue la excepción. Por eso llamó la atención que el intendente Mario Ishii no haya participado del encuentro. De la región, el que sí estuvo fue el jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.Quien se pronunció al respecto -en el canal de cable TN- fue el ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, quien dijo que hay delincuentes que hacen su negocio con las tomas y criticó al gobierno diciendo que no respetan el orden y la propiedad privada. “Poner orden es un problema del Estado.

Para un intendente una toma de terreno es un problema enorme que recién comienza con la toma. Pero el mayor perjudicado es el que vive al lado de la toma; ese es el señor que en los 60 compró su casa en el conurbano, trabajaba en Villa del Parque, durante 5 años pago un lote, los fines de semana iba con la señora, ponía ladrillo sobre ladrillo y hoy en frente tiene una toma y dice “yo me rompí el lomo”, indicó y agregó que por eso una toma “es un delito”.Acción conjuntaDurante el encuentro se estableció un plan de acción que consta del establecimiento de una mesa de trabajo conjunta entre el gobierno bonaerense y los municipios del Conurbano. “Para enfrentar el déficit habitacional, Nación, Provincia y municipios están reforzando diferentes planes de vivienda, de urbanización de barrios populares y de acceso al suelo”.

“Esos planes fueron prácticamente abandonados durante los últimos cuatro años generando una necesidad mayor. Es el Estado el que tiene que dar una solución de fondo a esta problemática”, expresó Kicillof.Dentro de las acciones puntuales para evitar nuevas usurpaciones y tomas ilegales, se estableció un sistema de “alerta temprana” entre los municipios, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos. Además, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se encargará de la asistencia a las poblaciones vulnerables que sufren el déficit habitacional.

En paralelo, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos anunció la puesta en marcha, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, de un plan de 8.000 viviendas en el marco del Programa “Provincia en Marcha” para los años 2020 y 2021. Según indicaron desde el gobierno bonaerense, se reiniciarán 5.700 viviendas cuya construcción había sido interrumpida y se construirán 2.300 nuevas viviendas.