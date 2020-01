Kicillof: “Este gobernador no va a aceptar extorsiones para aprobar leyes”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó esta tarde una conferencia de prensa en relación a la falta de quorum en el Senado provincial para tratar el proyecto de Ley Impositiva. Durante el encuentro con la prensa en la Casa de Gobierno, estuvo acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario, y el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín.

En ese marco, el Gobernador expresó: “Estamos ante una actitud irresponsable por parte de la oposición, en un contexto de crisis y emergencia de la Provincia” y agregó: “Inflación, pérdida de empleo, cierre de comercios, tarifazos y hambre. Son problemas que no fueron producto de nuestro gobierno y tenemos que enfrentarlos y generar nuevas prioridades”.

Luego sostuvo que “los y las bonaerenses nos votaron porque no quieren más show ni marketing”. Kicillof señaló que “buscamos lograr los consensos pensando en las y los bonaerenses, no en sacar rédito político, pero no quisieron discutir esta ley aunque habían dicho que iban a ser una oposición responsable”.

Sobre el proyecto expresó: “Con esta ley no habrá mayor presión tributaria en términos reales sino que solo recuperamos la inflación del último año. Una forma era gravando a todos por igual, otra era segmentando en distintas proporciones según la valuación fiscal”. Y agregó: “Desde nuestro punto de vista la ley era razonable, aun así en la discusión aceptamos los reclamos”.

Finalmente, Kicillof subrayó: “Este gobernador no va a aceptar extorsiones para aprobar leyes. No vamos a condicionar la aprobación de un instrumento de gobernabilidad.” Y dirigiéndose a la oposición finalizó: “Están poniendo en crisis las cuentas de la provincia. Los convocamos a dejar de poner excusas y colaborar”.