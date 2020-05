Jose C.Paz incorpora 10 nuevas ambulancias

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, anunció la incorporación al municipio de cinco ambulancias de traslado y cinco ambulancias equipadas como Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM).

Las mismas se adquirieron mediante la firma de un convenio con Provincia Leasing. El contrato se realizó en las oficinas centrales de la ciudad de Buenos Aires, junto a la Presidenta de la institución Valeria Dallera y la Vicepresidenta Manuela Robba, de las empresas del Grupo Banco Provincia.

El intendente Ishii subrayó que “incorporamos estas modernas ambulancias para mejorar la reacción sanitaria en beneficio de la salud de todos los paceños, en un momento en que el mundo está en lucha contra el Coronavirus. También destacó que José C. Paz desde el año 1999 adquiere unidades a través de la financiación de Provincia leasing: “Existen bienes que si no fuera por este mecanismo no los podríamos haber adquirido nunca”, afirmó.

La compra de las ambulancias es parte de las acciones emprendidas frente a las preocupaciones del intendente Ishii, alineadas con la estrategia del gobierno nacional y provincial.