Ishii sobre su cifra de muertos por el Coronavirus

Tras decir que en el distrito podía llegar a haber 5 mil muertos, explicó que para evitar una tragedia así se están tomando todas las medidas de prevención necesarias, por lo que llevó tranquilidad a la población.

Algunos medios nacionales se hicieron eco de un video en el que se lo ve al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, diciéndole a un grupo de personas que habían llegado hasta el municipio en busca de bolsones de comida que, en el distrito, por el Coronavirus, iban a morir entre 4 mil y 5 mil personas.

Ese título alarmante provocó la reacción del jefe comunal al ser consultado por lo publicado. Según informó una fuente cercana a Ishii éste destacó la maliciosidad de la información en un momento tan delicado “Con respecto a las cifras que di, las dije en el caso que los paceños no se cuiden y no cumplan con la cuarentena ya declarada por el presidente», dijo y agregó que “ningún intendente que se pone al frente de la salud en su distrito puede expresarse en otro sentido”.

Quienes conocen a Ishii también saben que tiene unas formas de decir las cosas que no todos la interpretan de la manera correcta, por lo que tomar al pie de la letra la declaración sobre la cantidad de muertos es, a priori, un error.

En tanto, para llevar más tranquilidad a la población, el mandatario comentó que están realizando “una planificación muy minuciosa para que no nos agarre desprevenidos el virus”.

Por otra parte, se refirió a ese conjunto de personas que estuvo pidiendo comida en la municipalidad. “Creo que lo importante de esa nota es que yo estaba ahí con esa pobre gente que fue engañada por una publicación que decía que íbamos a repartir toneladas de alimento. Sobre eso pienso que solo una persona con mucha maldad puede hacerlo en este momento tan particular, donde el pueblo argentino está pasando por un momento único en la historia donde muere tanta gente por un virus…”, reflexionó.

En ese video también denuncia que algunos quieren provocar un “estallido social” con esas acciones y que los que se acercaron a pedir comida tenían domicilio en General Rodríguez.

Lucha contra la pandemia

Por otra parte, desde el municipio se informó que Ishii intervino la Secretaría de Salud Municipal para centralizar el comando local de todas las áreas que enfrentarán la pandemia del COVID-19.

Frente a la emergencia y la necesidad de dar ejecutividad a las acciones, el intendente se puso al frente de todas las áreas de la Secretaría como son el SAME, Centros de Atención Primaria de Salud, Dirección de Epidemiología, entre otras.

La decisión tiene el claro objetivo de darle velocidad y contundencia al accionar de los profesionales de la salud en beneficio de todos los paceños.