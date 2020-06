El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, mantuvo un encuentro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.La reunión se llevó a cabo en la gobernación bonaerense. Ishii y el mandatario bonaerense intercambiaron opiniones sobre la realidad del Conurbano en general y de José C. Paz en particular, en el contexto de los tiempos difíciles que toca vivir a la provincia y al país por la pandemia de COVID-19.