Ishii ratificó su apoyo a Fernández en el manejo de la cuarentena

El jefe comunal dijo que el mandatario nacional “está haciendo bien las cosas” y que si no hubiera tomado las medidas a tiempo estaríamos peor incluso que en los Estados Unidos.Mientras el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció una nueva extensión de la cuarentena y el aislamiento social preventivo obligatorio, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, reiteró su apoyo al mandatario y las acciones que tomó desde el momento cero de la pandemia en nuestro país.“Está haciendo las cosas bien”, dijo sobre Fernández y aseguró que «sin las ayudas económicas» y «las políticas sanitarias» implementadas a tiempo por el Gobierno nacional «el país hace tiempo hubiera estallado, incluso, peor que en Estados Unidos».Uno de los mayores inconvenientes que pueden presentarse en la lucha contra el COVID-19 es la llegada del invierno. Al respecto, Ishii dijo que “esta enfermedad se puede tornar más agresiva” en época invernal, y agregó que nadie está exento de ser infectado: “estamos todos en el bolillero así que le puede pasar a cualquiera».El jefe comunal viene trabajando en consonancia con nación y provincia para implementar todas las medidas que estén al alcance para proteger a la población, sin embargo, aseguró que mucho del esfuerzo también depende del vecino y del grado de compromiso que tenga para cuidarse y cuidar al otro. «Trabajo para cuidar a la población, les aviso que sean responsables (…) es una responsabilidad compartida con la población», aseguró.Por ello profundizó que, si bien el Estado tiene que estar presente en esta situación tan compleja, es necesaria la participación de la ciudadanía: «El vecino tiene que ser responsable, yo no le puedo decir que se meta adentro todo el tiempo o agarrarlo con la policía en la calle, pero cada persona sabe lo que tiene que hacer, yo hago mi parte con los medicamentos, las ambulancias y los hospitales. Tengo que hacer el trabajo del Estado, pero cada uno tiene que cuidar a su familia”.En tanto, en el municipio paceño equipó el hospital Dr. Domingo Angio, para que sea un centro especializado en vías aéreas y COVID-19. Además de tener hospitales municipales preparados para recibir enfermos del virus, con Unidades de Terapia Intensiva reforzadas, hace muy poco el municipio se equipó con 10 nuevas ambulancias, de las cuales cinco están preparadas especialmente para trasladar a personas en condiciones delicadas de salud, y ha contratado a 69 profesionales, entre ellos médicos y terapistas. Las estadísticas de coronavirus en José C. Paz son, al día de la fecha, de 9 víctimas fatales, 94 pacientes infectados y 19 recuperados.