Ishii instó a prepararse para el milenio que viene y no quedarse afuera

La asunción del intendente y de los concejales se hizo en el hall de la Escuela Municipal, uno de los emblemas educativos de la administración de Ishii. Estuvo acompañado por el senador provincial Luís Vivona y el diputado nacional, Sergio Masa, entre otros.

Mario Ishii juró por quinta vez para estar al frente de la común paceña, aunque ya avisó que será la última, no solo por cuestiones de que la ley no permite una nueva reelección sino también porque considera que “los mayores tenemos que dejar paso a lo que viene, los jóvenes son más inteligentes que nosotros, yo me excedí en el tiempo”. Y agregó: “Me parece bien que no haya reelecciones indefinidas pero fíjense lo que pasó, el gobierno que se fue solo duró cuatro años”.

La sesión se realizó en la Universidad Nacional de José C. Paz y duró alrededor de tres horas. Muchos ediles tomaron la palabra –algo inusual en este tipo de sesiones. Sin embargo, ello tenía un motivo: estirar el acto para que el diputado nacional Sergio Massa –muy retrasado- llegara a la sesión.

En su discurso, Ishii reafirmó su compromiso con la educación al destacar que “es el único camino para que los jóvenes tengan un futuro mejor”. Enmarcada en esta premisa fue que anunció la construcción en la UNPAZ de la Facultad de Ciencias Robóticas y Tecnología, que convertirá a José C. Paz y su universidad en un ícono frente al desafío que implica las nuevas tecnologías. Por eso afirmó que “el que no se prepara para el tercer milenio queda afuera del sistema”.

Encadenado a este proyecto, también sostuvo que durante esta nueva gestión el Parque Industrial de José C. Paz será una realidad. De esta forma se abrirán nuevas fuentes de trabajo para los paceños.

En cuanto a las obras realizadas en la gestión que acaba de concluir, Ishii se quejó de que el gobierno provincial de María Eugenia Vidal no financió obras, al tiempo que destacó que «todas las obras que el municipio encaró fueron realizadas con fondos propios porque la Provincia nunca aportó».

Luego recordó la frase de Mauricio Macri sobre que su gabinete era “el mejor equipo de los últimos 50 años”. “El dream team fue el fracaso más grande que tuvo el país. Una vergüenza que de tener tanta riqueza pasamos a tener un país con 40 por ciento de pobres”, dijo Ishii y agregó que “desde el año 2000 que no entregamos tanta mercadería como ahora. Es una vergüenza que tengamos más de 50 comedores asistiendo”.

Un problema que acarrea el distrito tiene que ver con obras que requieren de la asistencia financiera de nación o provincia, como es el caso de los servicios de cloacas y agua corriente. El mandatario dijo que el 98 por ciento del distrito no posee cloacas y el 95 por ciento carece de agua corriente; incluso afirmó que hay aguas en las napas que están contaminadas. “Sí, créanlo. La división de General Sarmiento nos dejó sin nada. Pero van a cambiar los tiempos y vendrán mejores. Dios quiera ilumine al presidente y al vicepresidente, al gobernador y a todos los funcionarios que con ellos vayan, que sean los mejores y se comprometan con el trabajo. El gobierno que se fue no estaba comprometido con el trabajo sino con sus intereses y así les fue”, dijo.

Por último dio un mensaje hacia adentro de la comuna al decir que no va a “subsidiar parásitos” que “hacen mal a los cuerpos”. En ese sentido, argumentó que “la sociedad que tiene parásitos está enferma y va a terminar mal y no hay salida. Ayudemos a los que tenemos que ayudar y lo mismo para los trabajadores municipales; echamos varios vagos porque no vamos a bancar vagos”.

Estuvieron presentes la Diputada Provincial y próxima titular de AySA, Malena Galmarini; el Diputado provincial Carlos «Cuto» Moreno; el Diputado Provincial electo, José Pérez; el Senador Provincial, Luis Vivona; la Diputada Nacional electa por la provincia de Entre Ríos, Carolina Gaillard; el Diputado Provincial, Jorge D’onofrio; el Diputado Provincial electo, Dr. Nicolás Rodríguez Saá; el Rector de la Unpaz, Dr. Federico Thea; el Rector electo de la UNPAZ, Dr. Darío Kusinsky; los Concejales, Ing. Franco Laporta y Juanjo Castro, y los funcionarios José Molina e Iván Giordano de Pilar.