Ishii, el PJ, la reelección indefinida y una nueva facultad

En la apertura de sesiones apoyó la idea de que Máximo Kirchner sea el presidente del partido, también cuestionó la ley que impide las reelecciones y adelantó el comienzo de la Facultad de Ciencia, Tecnología, Innovación y Robótica.

Con la característica de ser una persona frontal y decir lo que piensa, el intendente Mario Ishii habló con la prensa sobre temas picantes y planteó su postura al respecto, luego de la Apertura de Sesiones Ordinarias en el distrito paceño, que se realizó en la Facultad de Medicina donde se les rindió homenaje al personal médico por su trabajo de lucha contra el Covid19 y al ex presidente del Concejo Deliberante, José Modoví, quien falleciera hace apenas unos días.

La futura presidencia del PJ, a nivel partidario, tiene posiciones a favor y en contra de la posibilidad de que el legislador Máximo Kirchner sea quien esté al frente. El mandatario paceño dijo que “no sería problema, Máximo puede ir de presidente al partido, estaría bien y queremos que el PJ siga de pie”. No obstante, aclaró que “los intendentes que no están de acuerdo en las formas (por Fernando Gray, de Esteban Echeverría) bueno, pero hay un consenso generalizado, y en un contexto de pandemia no se puede estar peleando para ver quién va o no de presidente del partido. La presidencia del PJ es importante, pero hay cosas que tienen más prioridad como es la salud”.



Por otro lado, la reelección indefinida es otro de los puntos que comenzó a hablarse en cuanto a la posibilidad de revocar la ley. “Eso lo tiene que definir la gente, no sé porqué la política se mete por encima de lo que tiene que decidir la gente; Mauricio Macri estuvo cuatro años y lo sacaron a patadas porque empobreció la argentina”, afirmó y agregó que hay “chicos jóvenes que están haciendo buena gestión, como Leonardo Nardini (intendente de Malvinas Argentinas)… tiene que seguir porque la gente lo va a elegir”.

Luego, tocó uno de los ítems clave de su gestión, la educación. Sobre ello señaló que es importante para que los paceños den un salto en la calidad de vida, por lo que anunció que la próxima semana comienza planeamiento para construir la Facultad de Ciencia, Tecnología, Innovación y Robótica. “Con esa facultad, créanme, tendremos casi completa la oferta terciaria en José C. Paz”, indicó.

Las esperadas cloacas

Uno de los servicios que necesita el distrito de manera masiva es la red de cloacas. No pasan desapercibidas las veces que llegó Malena Galmarini, presidenta de AySA, al municipio; con ese organismo la comuna firmó convenios para que comiencen a extender la red de cloacas, esa misma que les habían prometido en la época en que Cambiemos era gobierno pero que nunca llegaron. “Los presupuestos para las cloacas son solo nacionales. Las cloacas y el agua corriente pasan por AySA hoy y estamos esperando que empiecen las obras”, dijo y recordó: “Lo que se firmó en la época de Cambiemos terminó siendo un show mediático, porque en ese entonces prometió las cloacas y no apreciaron nunca ni a mirar”.

Otro aspecto destacable para el desarrollo del distrito es la creación del parque industrial, que también necesita de fondos nacionales y provinciales: “Ya está el predio, ahí se hacen plantas de tratamiento por lo que no hace falta cloacas, y se está trabajando. Si Dios quiere este año lo vamos a estar viendo al parque industrial”, comentó.

Cabe destacar que durante la apertura se presentó un video haciendo un repaso de la mayoría de las acciones en un año signado por la pandemia. Allí se remarcó la creación del Hospital de la Vías Aéreas, la ampliación de la capacidad de camas de terapia intermedia y de alta complejidad, la adquisición de 34 respiradores, el cumplimiento del calendario de vacunación, la asistencia alimentaria para más de 40 mil alumnos y la pavimentación de más de 77 mil metros cuadrados en el distrito, entre otras acciones. “Pusimos el cuerpo, el municipio siguió trabajando y los lugares esenciales siguieron funcionando”, mencionó.

Para cerrar, puso en valor el hecho que hoy existe un municipio ordenado en las cuentas y con la capacidad de planificación económica. Destacó además, el incremento del patrimonio municipal, que en los últimos cinco años alcanzó los 5900 millones de pesos.

Del Acto de Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante participó el Presidente de dicho cuerpo, Roque Caggiano como así también el Secretario Adrián Cecchi y el conjunto de los Concejales.