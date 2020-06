IOMA implementa un rápido sistema de compra

Hasta el momento, se adquirían mediante procesos administrativos que en la práctica insumían tres meses. La nueva modalidad digital de IOMA, que ya está en funcionamiento, permite que en 15 días se resuelvan los requerimientos. En las últimas dos semanas se compraron 140 medicamentos oncológicos con esta metodología.Los tiempos que conlleva el inicio de un tratamiento oncológico y su continuidad significan para las personas una situación de angustia. Toda interrupción puede perjudicar los resultados esperados. Para agilizar estos plazos de más de 90 días que demandaba la solicitud de la compra de un medicamento oncológico, IOMA cambió la modalidad de carga de los trámites en las Delegaciones, que pasó a ser en formato digital.El mecanismo de compra de medicación oncológica que se usaba hasta el momento, implicaba que las afiliadas y los afiliados presentaran en la Delegación correspondiente a su domicilio, la documentación en soporte papel. Una vez confeccionado el expediente, permanecía en una caja a la espera de su traslado, cual encomienda, desde cualquiera de los 192 puntos de la provincia de Buenos Aires, en las que IOMA tiene oficina, hasta la sede central en La Plata. Una vez llegado el expediente, el proceso de auditoría podía implicar la exigencia de nueva documentación para ser agregada a la carpeta. Por lo tanto, en caja volvía a viajar a la Delegación de origen para ser cumplimentado, y luego realizar el recorrido inverso.La digitalización aplica para los medicamentos oncológicos (no incluidos en el Plan MEPPES) que se adquieren a través de la Subdirección de Compras y Suministros, tanto para la primera solicitud, como para las sucesivas renovaciones. En una segunda etapa, se apunta a incorporar otros medicamentos y modalidades de gestión. Al mismo tiempo que se implementa esta nueva modalidad para la compra de medicamentos oncológicos, IOMA está acordando con las cámaras de laboratorios la incorporación de nuevas drogas a MEPPES (ver aparte), lo que representa mayor agilidad en el acceso a esos fármacos. El presidente del Instituto, Homero Giles, explicó que “cuando asumimos al frente de IOMA, teníamos el mandato del gobernador Axel Kicillof de trabajar para dar soluciones a los problemas y hacer de la obra social de las y los bonaerenses una institución que colabore con el sistema público de salud, en tanto derecho de las personas a la inclusión y a la justicia social”. Sobre esta cuestión el máximo referente de IOMA sostuvo que “es necesario e imperioso la modernización de los procesos administrativos con el fin de alcanzar una mejor atención y agilización de los trámites de prestaciones que brinda a más de dos millones de afiliadas y afiliados. Estamos haciendo las modificaciones necesarias de procesos que hacían esperar mucho por sus medicamentos oncológicos”.Para resolver esta situación el equipo técnico de IOMA llevó adelante una reorganización del trabajo, a la vez que implementó una forma sencilla, pero eficiente y eficaz, para que la documentación con todos sus resguardos se digitalice en las Delegaciones y pueda ser enviada on line a la sede central. Eso permite por ejemplo, que si la auditoría solicita una ampliación o completar el expediente con documentación, en el mismo día pueda resolverse a través de internet.Cabe aclarar que esta nueva modalidad de carga de trámites no implica para las afiliadas y los afiliados ninguna modificación en la documentación y en la forma de iniciar sus gestiones. Se trata de un cambio administrativo interno. No obstante, permitirá que, una vez finalizado el proceso de compra de la medicación oncológica, la persona solicitante podrá bajar de la página oficial de IOMA su orden de prestación.Incorporación de nuevas drogas en MEPPESEl Plan MEPPES es un sistema de autorización informatizado que reúne un grupo de medicamentos para patologías especiales con alto impacto social y económico. El plan garantiza celeridad en la auditoría y dispensa de los medicamentos a través de todas las farmacias de la provincia de Buenos Aires, lo que permite a las afiliadas y a los afiliados acceder fácilmente a éstos. IOMA está trabajando para incorporar bajo este plan 14 nuevas drogas y 45 presentaciones.Desde que se implementó el Plan MEPPES, se ha detectado que algunos medicamentos no incluidos, se solicitan por vías de excepción. Por ese motivo, hoy IOMA está trabajando con las Cámaras representantes de los laboratorios para incorporar medicamentos. Esto permitiría el rápido acceso a tratamientos que abarcan patologías dentro de las áreas de la oncohematología, oncología, neurología, infectología y neumonología. De este modo, se garantizaría la realización de tratamientos a un mayor universo afiliatorio. En los procedimientos y circuitos que se encuentran actualmente bajo el circuito de trámites de excepción suelen darse demoras en la entrega o interrupciones en los tratamientos. Con las modificaciones introducidas, un mayor número de pacientes podrán tener acceso a los medicamentos, con entregas más rápidas, tratamientos oportunos, cobertura garantizada, entre otras cuestiones.