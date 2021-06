Histórico fallo en favor de una madre y su hija, víctimas de violencia de género

La mujer denunció en reiteradas ocasiones al marido hasta que una noche lo asesinó. Su hija, en defensa de su madre, también atacó a su padre. Ahora la fiscalía apeló el sobreseimiento.

Un Juez sobreseyó a una mujer que asesinó de 185 puñaladas a su esposo en 2019, en José C. Paz, la cual sufría maltratos y violencia de género. Ella fue ayudada por su hija, quien salió en defensa de su madre para que su padre no le haga más daño físico.

El abogado de ambas mujeres, Andrés López, destacó la decisión del juez de garantías quien aseguró que la Justicia fue la responsable por no actuar a tiempo obligando, de alguna manera, a que la mujer cometa ese delito. “Este fallo histórico viene a mostrarnos un antes y un después”, dijo y agregó que “es inédito que un juez de garantías de por terminado un proceso penal en esta circunstancia”.

Paola y Milagros tuvieron que sufrir 20 años de torturas, viviendo en un contexto de extrema violencia física, psicológica, económica, simbólica y sexual ejercida por parte de Alberto Elvio Naiaretti. El sufrimiento de ambas ya se hacía insostenible. Acudieron a la Justicia denunciándolo, contando por lo que estaban pasando. No lo hicieron una sola vez, sino en varias ocasiones. Pero, como ocurre en la gran mayoría de estos casos, todo quedó en la nada y ellas terminaron insertas en un círculo vicioso del cual no podían salir. ¿Cuántas Paolas y Milagros debe haber esperando que la Justicia las ayude antes de terminar muertas y que las conozcamos en los medios por ello o por defenderse como lo hicieron contra Naiaretti?

¿Un antecedente a futuro?

Consultado sobre si este fallo puede ser un antecedente para otros casos que sucedan, López se abstuvo de hacer ese análisis ya que no busca incentivar que otras mujeres hagan lo mismo. “No alentamos que las mujeres hagan esto, lo que decimos es que ya no va más una justicia que le dé la espalda a la gente, ahora tenemos que estar entendiendo lo que le pasa a la gente en los barrios, lo que le pasa a mujeres y niños en este momento. El falo resalta que el estado es responsable por haber tenido que tomar esta determinación Paola y Milagros”, explicó.

Por otro lado, el representante de ambas se refirió a la fiscal Silvia Bazzani de quien dijo que “tal vez parece que aún no entiende de qué manera se tiene que juzgar con perspectiva de género… espero no apele la condena. Que quede firme por que lo dice el juez de garantías, lo confirmó la sala de apelaciones. La resolución en ese momento de la cámara penal ha ido de una gran excelencia”.

Pérez consideró que la decisión de Bazzani conlleva una responsabilidad moral y una pública. Pero también que “alguna vez debería existir un ente contralor que se ocupe de ver de qué manera se trabaja en los mostradores de las comisarías de José C. Paz, de Malvinas Argentinas, de las fiscalías, de las defensorías, etc., porque tenemos muchas fallas todavía”.