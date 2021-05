«Hay parte del peronismo que no se siente representado»

El ex intendente de San Miguel entiende que en su espacio, El Peronismo Republicano, tiene tendencia frentista en el que pueden incorporarse aquellos dirigentes y políticos que no encuentran representación con el kirchnerismo.

La entrevista tuvo lugar en su histórica oficina del registro del automotor de José C. Paz, ahí en Zuviría y Altube. Allí forjó sus inicios y allí continúa, como el primer día. «Alguna vez vos (Valencia) y tu suegro (Luís Molina) me preguntaron qué es lo que me gustaría que suceda cuándo termine mi carrera de intendente y conteste que me gustaría transitar por San Miguel sin que me señalen con el dedo y Lo cumplí, hoy lo sigo haciendo», recordó Joaquín de la Torre antes de comenzar la entrevista, algo así como demostrando que sigue siendo el mismo y sencillo vecino.

Pero es un vecino que tiene vocación política, por eso después de haber sido intendente y ministro de María Eugenia Vidal, ahora siente que el camino recorrido lo posiciona para que, en 2023, lograr el objetivo de convertirse en gobernador bonaerense.

Con Miguel Ángel Pichetto fundaron Peronismo Republicano, un espacio que busca competir contra el kirchnerismo y derrotarlo en los comicios. «Estamos contentos con la evolución del espacio político, todo va de acuerdo a lo planificado y mejor. Sin duda son momentos donde hacer política es complejo porque la política no está mostrando su mejor cara. Hoy estamos recorriendo para escuchar. Las propuestas las haremos a fin del año que viene», dijo de la Torre.

Consultado sobre cuál es el termómetro que tienen de la sociedad, el ex funcionario dijo que «la gente está muy angustiada, tiene miedo a la enfermedad, a perder el trabajo y a la inseguridad. A los empresarios los veo preocupados por los riesgos y los costos que tiene invertir en el país. Ellos hacen un esfuerzo muy grande y a las personas que dan trabajo hay que cuidadarlas y rescatarlas».

Luego explicó que Peronismo Republicano tiene vocación frentistas, pero que la construcción de un espacio político también depende de las circunstancias, de los otros y de uno mismo. Por eso no se quiso adelantar mucho en el futuro: «Vamos por buen camino pero las respuestas tienen que estar al final del camino y no al principio».

En ese sentido, analizó el panorama y coincidió con que hay personas que no están conformes con el kirchnerismo y que necesitan un espacio donde trabajar con otro tipo de peronismo. «El kirchnerismo se ha corrido muy a la izquierda y eso a los que creen en Perón y Evita lo ven como pérdida de identidad. Eso va construyendo cada vez más una posibilidad de alianzas e incorporaciones», indicó de la Torre.

Luego se refirió a la interna del peronismo y dijo que la misma es «falsa» en la medida que el kirchnerismo siga manejando las juntas electorales. «Acaban de imponer a Máximo Kirchner como presidente del PJ provincial, a Axel Kiciloff como vicepresidente del PJ nacional. Todo en forma irregular, las reglas no están claras. Eso a un sector del peronismo creo que le molesta. Y hay mucha gente que se ve excluida en este proceso… como dijo muy bien Florencio Randazzo ‘es un proceso de orden familiar’».

Del mismo modo, cuando se lo consultó sobre si esta etapa del kirchnerismo está acabada, de la Torre fue categórico: «No, para nada. Creo que Máximo y Cristina tienen ganas de seguir en política y pensar que está acabado es ser necio. Pasa que hay parte del peronismo que no se siente incluido, representado».

2023 lo espera

En su construcción política dijo que trabaja todos los días para ser gobernador porque sostiene que la provincia merece ser gobernada por bonaerenses, por personas que fueron intendentes y que amen el lugar donde viven. «Entiendo que a mí me incluyen esas posiciones», afirmó y dijo que de llegar a ser elegido ya sabe qué valores van a representar a su gobierno.

También aseguró que en ese hipotético gobierno deberían ser austeros, que su gabinete estaría conformado por muchos ex intendentes, que tienen que ser personas probas, con conocimientos de las distintas cuestiones y bonaerenses. Y que no miraría de qué partido político provienen porque «cuando uno gobierna tiene que poner a los mejores, y esos son los que más conocen y son eficientes en el manejo de la cosa pública».

Seguido afirmó que en los comicios que vienen van a ser importante «para ponerle un freno al kirchnerismo, para que no puedan modificar la corte, que no puedan cambiar al procurador general, ni la Constitución y que terminemos con este crecimiento de la pobreza».

El objetivo de todos modos son los comicios de 2023. Consultado sobre si repetiría la fórmula presidencial de 2015, de la Torre explicó: «Tengo gran afinidad con Pichetto y Vidal, claramente me sentiría muy cómodo con la representación de cualquiera de los dos. Para mi Florencio Randazzo y Juan Manuel Urtubey serian dos buenos candidatos a presidente también».

Autocríticas

La pregunta fue directa ¿Qué se hizo mal en el gobierno de Vidal? Y su respuesta fue: «Primero hay que analizar que la provincia quedó mucho mejor que en el 2015. Vidal arregló muchos problemas. Ella tomo decisiones pensando en el proyecto nacional y eso le pesó demasiado para no tener la independencia de tomar decisiones que hubieran sido disyuntivas, pero que hubiera mejorado el proyecto de la provincia y así también el de nación. Por ejemplo, la clausula gatillo con los docentes en enero de 2018 que no se hizo, eso hubiera arreglado mucho la relación conflictiva que tuvimos en los dos años siguientes; y lo otro fue el no desdoblar las elecciones. Allí priorizo la relación con el gobierno nacional y eso la afecto».

Mentiras

De las acusaciones que aparecieron en las redes sociales sobre la relación de la Fundación Concordia con el Bingo de San Miguel, de la Torre dijo que son mentiras y que la fundación nada tiene que ver con ello. «Yo estoy en contra de que el bingo esté en San Miguel, asique mal me pueden acusar de tener alguna relación… por algo que los que me acusan tienen alguna otra relación con el bingo».