Habrá listas con internas por todos los frentes

El Frente de Todos presentará tres boletas, una en la que unifica a algunos secretarios de peso, la otra la impulsa el ex titular de la Anses, José Pérez, y la tercera lleva a Rodrigo Barrios.

La oposición se divide en dos de Manes y una de Santilli. Habrá internas en el oficialismo de José C. Paz. Una lista la encabeza el actual presidente del HCD Roque Caggiano, producto del acuerdo entre varios sectores, que incluye a los secretarios Rodolfo Pino y Pablo Mansilla. La otra lista, está encabezada por Mariana Avila, titular de la Anses UDAI José C. Paz, que responde al ex titular de la misma entidad, José Pérez y actual secretario de Gobierno.

El ishiismo se muestra unido en una de las listas que participará de la interna con Caggiano, seguido por una candidata de la agrupación de Rodolfo Pino (Manuela Isabel Cárdenas), en 3er lugar Juan Mansilla, también cerró allí el Frente Renovador que pondrá el 7mo y será Damián González. Completan la nómina Mírta Díaz, Roberto Denuchi, Alejandra Di Giola, Mónica Ramos, Raúl Acosta, Cármen Rosas, Lucas Mengue y María Ramírez. Los consejeros escolares: Carlos Leiva, Jesica Libramento y Diego Pino.

En tanto, en la otra lista, (también ishiista, por cierto) Avila estará secundada por Juan Ligo y en el tercer lugar por Noelia Valdez. Cuarto irá Daniel Torres y quinta Bárbara Riquelme. Cierran la nóminaViana Raúl, Batallán Maia, Verdún Hernán, De María Claudia, Duarte benjamín, Lobo Ángela y López pablo. Consejeros escolares: Castro pablo, Sauchelli Celeste y Verhelin Juan.El intendente local Mario Ishii, se encontraba internado por coronavirus, y no pudo supervisar el proceso de cierre de listas, si bien claro está, su espacio queda representado por Caggiano.Finalmente, el Frente de Todos presenta una tercera lista que es encabezada por Rodrigo Barrios con muchos integrantes referentes de comedores sociales. Lo siguen Vaneza Paz, Germán Caffaratto, Daniel Godoy, Héctor Verardo, Gladys Olivera, Clemente Pérez, Graciela Ruíz, Nicolas Lemos, Natalia Almirón, Víctor Mereles y Leila Ovando.

Como precandidatos a consejeros escolares lo hacen Rocío Cerrotti, Marcos Almirón y Fernanda Von Holten. Juntos tendrá tres listasNo pudiendo llegar a un acuerdo, se inscribieron las tres boletas, dos de las cuales pertenecen a Facundo Manes y la otra a Diego Santilli. La concejal Susana Ulloa busca revalidar su banca en el Concejo Deliberante paceño, encabezando la propuesta del espacio en la boleta de Diego Santilli. Deberá enfrentarse en las PASO de septiembre a otras dos listas, la de Gastón Ortega y Julio Rodríguez, quienes usarán el copete de Facundo Manes.

«En esta elección he decidido acompañar a Susana Ulloa, una persona en la que creo y confío por su compromiso y trabajo junto a los vecinos. Es importante generar nuevos liderazgos y creo que Susana ha mostrado honestidad y capacidad como concejal para escuchar y generar soluciones para nuestros vecinos.

Con Susana, Juntos, vamos a seguir trabajando para cambiar José C. Paz», escribió en redes Ezequiel Pazos, quien respaldó la propuesta del PRO local.Siguen en la nómina Fabricio Cheiro, Roxana Loreiro, Daniel Teseira, Carla Parma, Rubén Maglio, Roxana Díaz, Diego Quiroga, Myriam Loreiro, Ariel Ojeda, Yésica Rodríguez e Iván Estigarribia.Consejeros escolares: Mauro Sequeira, Silvana Quinteros y William García.