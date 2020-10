“Gobernar ante lo desconocido para mejorar la vida de las y los bonaerenses es una tarea de día a día”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este domingo a “la situación excepcional que estamos viviendo durante la pandemia”, en una entrevista con el diario La Nación.

En ese sentido indicó: “Teníamos muchas cosas planificadas, pero nos pasó el coronavirus”, y detalló que “cuando empezó la pandemia todos decían que iba a estallar el conurbano, pero no pasó y no fue por obra del azar. Hubo una batería de medidas que no fueron de contención social, sino de comprensión sobre aquellos a los que les pedimos que se queden en sus casas”.

En ese marco, el mandatario provincial enfatizó el trabajo conjunto llevado a cabo entre la Nación, la Provincia y los municipios: “En medio de la pandemia, se terminaron de arreglar 1726 escuelas con el programa Escuelas a la Obra. No paramos el gobierno. Siempre nos pusimos al frente de la situación, no esquivamos los problemas”.

“Mi preocupación es mañana. Estamos ante lo desconocido. Gobernar ante lo desconocido es una tarea de día a día”, destacó. Asimismo expresó que “este fue un año de pandemia pero hay políticos y medios que iniciaron la campaña contra el Gobierno. Están desfasados de lo que le está pasando a la gente en un año muy difícil y angustiante”.

Por otra parte, brindó declaraciones respecto a la “solución negociada que permitió que 601 de las 800 familias que están en la toma de Guernica ya hayan aceptado nuestra propuesta”. “Dado que la Justicia resolvió el desalojo y que existe el fallo, esperamos que todas las familias puedan encontrar una solución antes”, afirmó Kicillof, y agregó: “Es una decisión judicial, nosotros somos auxiliares de la Justicia. Buscamos desalentar las tomas, tomar la propiedad de otro no es la solución”.

El Gobernador estimó que “dos millones de personas tienen problemas habitacionales en la Provincia”. “Sacando el Procrear no hubo programas para que la clase media y baja accediera a la vivienda, pero eso no se resuelve con tomas”, añadió.

Finalmente, Kicillof sintetizó: “Después del experimento neoliberal más espantoso del que tengamos memoria, lo que quiero es mejorarles la vida a los bonaerenses”.