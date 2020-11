Fernández avala la reelección indefinida

El presidente dijo que si un jefe comunal es elegido “dos o tres veces, es porque los vecinos lo votan y quieren que siga siendo intendente”. Ahora quieren judicializar el tema para declarar inconstitucional la ley que prohíbe la reelección indefinida que impulsó Sergio Massa.

Las declaraciones de Alberto Fernández no llaman la atención. De hecho desde el conurbano ya se habían pronunciado a favor de volver a las elecciones indefinidas. Ahora, el presidente lo dejó muy en claro en una cumbre privada en Avellaneda, junto al gobernador Axel Kicillof y el alcalde anfitrión, Jorge Ferraresi.

«Después se habla de las reelecciones sí o las reelecciones no, yo digo que si hay funcionarios que por una cuestión de cercanía son controlados, son los intendentes», expresó Fernández y agregó que «cuando un intendente es elegido dos o tres veces, es porque los vecinos lo votan y quieren que siga siendo intendente. Y nosotros no podemos ir en contra de la voluntad popular». ¿Por qué no es lo mismo con los presidentes y los gobernadores, entonces? ¿Por qué solo se los puede elegir dos veces? ¿Si son buenos presidentes o gobernadores, porque no elegirlos tres, cuatro o cinco mandatos seguidos?

Fue el bálsamo que necesitaban escuchar algunos intendentes que no pueden presentarse en los comicios de 2023 por estar transitando su segundo mandato. Así, Fernández respaldó a los intendentes bonaerenses para avanzar en una estrategia que les permita evitar la Ley 14.836, sancionada en 2016, que puso fin a las reelecciones indefinidas de intendentes, concejales, legisladores y consejeros escolares.

Recordemos que esa Ley la impulsó Sergio Masa desde el Frente Renovador, es decir cuando criticaba fuertemente al Frente de Todos, partido –este último- que hoy gobierna y del cual forma parte. En ese entonces decía que había que terminar con los Barones del conurbano que se enquistaban en el poder y permanecían 20 años ejerciendo la intendencia, que se manejaban como patrones de estancia y tantas otras cosas más. Estas declaraciones de Fernández lo ponen en una situación incómoda al tigrense, aunque sabe cómo eludir sus acciones pasadas. Por otro lado, el presidente abala –de esta forma- el regreso de los nuevos Barones.

Quien también se mostró a favor de derogar la Ley es el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, quien ya había dictaminado sobre el tema en el encuentro de la semana pasada en Lomas de Zamora, cuando pronunció un breve pero claro discurso en favor de las reelecciones indefinidas.

Con este as bajo la manga, los intendentes evaluarán la estrategia a seguir para ver cómo pueden esquivar la ley que se aprobó en la Provincia durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Entre las opciones, a la posibilidad de judicializar el tema y avanzar con un pedido de inconstitucionalidad de aquella ley, se analiza impulsar una ley que derogue esa iniciativa en la Legislatura. «Tenemos tiempo. Lo importante era tener el apoyo del Presidente. Hoy nos volvemos muy tranquilos», sintetizó un jefe comunal.

El tema encuentra adhesiones no sólo en el FdT: en Juntos por el Cambio, hay dirigentes que admiten en privado su disconformidad con aquella ley y la necesidad de encontrar una salida en conjunto con el oficialismo para poder ser reelectos.

Los jefes comunales que estaban presentes al momento de los dichos de Fernández son: Fabián Cagliardi (Berisso), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Espinoza (La Matanza), Marisa Fassi (Cañuelas), Gastón Granados (Ezeiza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegaza (San Vicente), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Hernán Izurieta (Punta Indio), Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Lucas Ghi (Morón), Julio Zamora (Tigre), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Santiago Maggiotti (Navarro) y Alberto Descalzo (Ituzaingó).