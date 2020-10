Están todos aprobados Salvo el último año de secundaria, todos los alumnos de la provincia pasan al siguiente nivel sin evaluaciones

Sin evaluaciones, todos los alumnos de la escuela primaria y los cinco primeros años de la secundaria pasarán al año siguiente sin exámenes. En tanto, el año próximo habrá un régimen de calificación de los contenidos que debieron darse este año.

Fuentes del gobierno niegan que exista una promoción automática y explican que los ciclos lectivos 2020 y 2021 se consideran una unidad pedagógica. De este modo, los contenidos que no pudieron trabajarse este año se trabajarán el año próximo. «Los estudiantes no promocionan este año, si no que lo harán a finales de 2021», explican voceros de ese ministerio.Sin embargo, en los hechos, los estudiantes recién sabrán si aprobaron el ciclo lectivo 2020, a fines de 2021. Por lo que quien no cumpla los objetivos de aprendizaje estarían retrocediendo dos años.

En tanto, para el caso de los alumnos que estén en el último año de la escuela secundaria, que en muchos casos estarán el año próximo en primer año de la universidad, habrá una evaluación en diciembre que contará con las instancias de recuperación en febrero y marzo para terminar su último ciclo lectivo.

La medida ya está definida en La Plata y será comunicada en las próximas horas. Desde el gobierno hablan de una «unificación pedagógica» de este año con el siguiente, con el objetivo de reforzar los contenidos vistos en 2020 de manera virtual y avanzar con los del nuevo año. Además, se prevé para quienes hayan presentado mayores dificultades una vuelta a clases temprana, en febrero, para realizar «talleres de fortalecimiento».

Los estudiantes de la provincia de Buenos Aires apenas tuvieron una semana de clases presenciales. El ciclo lectivo quedó suspendido siete días antes de que Alberto Fernández estableciera el aislamiento obligatorio. Desde entonces, los estudiantes -de primaria y secundaria- siguen de manera virtual una serie de contenidos desde sus hogares a través de conexiones con sus profesores y maestros.