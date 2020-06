Lo aseguró el intendente Mario Ishii sobre el COVID-19, durante la campaña de vacunación gratuita que se realizó en el Centro Municipal de Estudios de la Universidad Nacional de José C. Paz.En la fría mañana del martes 2 de junio, se llevó a cabo el operativo de vacunación gratuita en las escuelas, luego de que se haya hecho lo propio en los barrios de la periferia. El jefe comunal, Mario Ishii, estuvo presente en el Centro de Estudios Municipales del distrito monitoreando como se desarrollaba la jornada y hablando con la gente sobre los cuidados que deben tener respecto al COVID-19. A pesar de las duras condiciones climáticas, los vecinos se fueron acercando para completar el calendario nacional de vacunación.Recordemos que la campaña seguirá durante el resto de la semana, enfocada en adultos mayores de 65 años y menores de 3, junto con embarazadas en cualquier trimestre y niños hasta 11 años.Ishii dio detalles de la campaña que se lleva a cabo en el distrito con un mensaje reflexivo para la sociedad y en especial para su pueblo en cuanto a tener conciencia de la pandemia y el agravamiento que se viene con la llegada del invierno que trae las enfermedades respiratorias estacionales.“Recién llega el invierno, esta enfermedad es más agresiva y te mata”, afirmó el mandatario y agregó que “estamos todos en el bolillero para que le pueda pasar a cualquiera. Yo trabajo para cuidar a la población, les aviso que sean responsables. No puedo hacer más de lo que estoy haciendo” sostuvo el intendente.En ese sentido, el Jefe Comunal también destacó la importancia de la labor que lleva adelante el área de Epidemiología de la Secretaría de Salud e instó a los vecinos a seguir cuidándose en casa, con las medidas de higiene y distanciamiento social recomendadas por el Gobierno Nacional. Y remarcó la inversión realizada en salud en el último tiempo ya que el distrito cuenta con nuevas ambulancias, entre ellas cinco que están preparadas especialmente para trasladar a personas en condiciones delicadas de salud y se contrataron a 69 profesionales, entre ellos médicos y terapistas.Respecto a la cuarentena obligatoria y su cumplimiento, Ishii se refirió a la responsabilidad que tiene el Estado en ello pero también dijo que es una responsabilidad compartida con la población: “El vecino tiene que ser responsable, yo no le puedo decir que se meta adentro todo el tiempo o agarrarlo con la policía en la calle, cada persona sabe lo que tiene que hacer, yo hago mi parte con los medicamentos, las ambulancias, hasta los cajones. Tengo que hacer el trabajo del Estado pero cada uno tiene que cuidar a su familia”.DatosLa campaña de vacunación continúa este miércoles, jueves y viernes de 9 a 16hs., en el Centro de Estudios Municipal, ubicado en Leandro N. Além 4593.