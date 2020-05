En esta batalla sanitaria el municipio tiene tres frentes abiertos: virus, dengue y precios

No solo el Coronavirus es un mal de estos tiempos, también lo es el mosquito transmisor del dengue y lo son los formadores de precios que se aprovechan de la situación de crisis.

La toma de medidas extremas es un denominador común en el país. Esta pandemia que atravesamos es inusual y el día a día es el protagonista a la hora de definir planes de acción actualizados cada 24 horas. José C. Paz se sumó desde el minuto cero a todas las acciones necesarias para evitar que la población se contagie de COVID-19. Pero no todo se lo lleva «el bicho» que llegó de Oriente, sino que hay otras cosas que hacen más molesto este momento: el dengue que tiene su récord de infectados, y los precios que no paran de subir.

En cuanto a las cuestiones preventivas, el municipio puso a disposición un sector del Hospital Municipal Rubén Caporaletti para la atención de pacientes que necesiten ser aislados, por ejemplo. Además, permanentemente muestra en las redes sociales las actividades que están realizando desde la comuna para concientizar a la población de que debe cumplir con el aislamiento social y obligatorio. Del mismo modo, presentaron un video instructivo de cómo hacer barbijos eficientes debido a la disposición de Provincia de la obligatoriedad de usar los mismos en la vía pública.

Por otro lado, no hay que olvidarse del personal que se encuentra en la primera línea de batalla contra el virus que son los profesionales de la salud. En este caso, por ejemplo, el Intendente Municipal, Mario Ishii, entregó equipos de protección a personal de servicio del Sistema de Atención Médica de Emergencias SAME, recomendados por los sistemas de salud para la prevención del COVID-19.

De esa forma se acompaña las políticas y prácticas laborales que minimizan y previenen el contagio de las enfermedades.

Dengue

Con cifras alarmantes en todo el país, que no se veían desde hacían algunos años, el dengue es la segunda preocupación para el sistema sanitario. José C. Paz continúa desinfectando y fumigando el distrito. Esta tarea la realiza la Secretaría de Obras y Servicios, que conduce Roberto Caggiano, donde la labor prosigue más allá de la cuarentena obligatoria por la Pandemia del Coronavirus.

Realizan desinfección de áreas donde mayor circulación de personas hay como los centros comerciales y en las áreas bancarias. Asimismo, se hacen fumigaciones contra el dengue y se limpian los espacios públicos. Del mismo modo se pide a la población que evite dejar recipientes que acumulen agua ya que ello favorece la reproducción del mosquito.

Precios arriba

Desde que el gobierno provincial dio facultad a los municipios para que hagan los controles de precios en los supermercados y mayoristas, esta tarea se está haciendo periódicamente y quien la lleva adelante es la Jueza de Faltas, Roxana Gutiérrez, desde la oficina de Inspecciones a Comercios. Se realizan monitoreos de Precios Máximos de Referencia, control de métodos de pagos habilitados y control de cantidad de personas dentro de un comercio. Para ello disponen de 50 inspectores habilitados para infraccionar y clausurar preventivamente.

Se insta a la población que, si tienen conocimiento sobre un comercio que no esté cumpliendo con las normas, se lo denuncie en http://www.josecpaz.gob.ar/denunciadigital.

Campaña

antigripal

Otro frente que tiene abierto el sistema de salud es la campaña antigripal, que también incluye la vacuna contra el neumococo y el sarampión. Los profesionales de la salud están yendo casa por casa para aplicarla a los vecinos que son de riesgo, es decir mayores de 65 años, embarazadas, menores de 2 años y personas con enfermedades crónicas.

El objetivo es llegar a los sectores periféricos del distrito y a los más vulnerables, además de descongestionar los centros de salud.