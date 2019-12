En ambas legislaturas hay presencia de la región

Son dos los nuevos legisladores que se incorporaron a la Legislatura bonaerense y que trabajarán pensando en los intereses de la población, pero sobre todo en los de sus propios distritos. Lo mismo sucede en el Congreso de la Nación con la incorporación de dos conocidos de la región.

La Legislatura Bonaerense recibió a los nuevos legisladores que ocupan sus bancas hasta 2023. Mientras que los que ingresaron en 2017 deberán preocuparse por su futuro recién en 2021.

En lo que respecta a los legisladores de nuestra región tenemos a dos que concluyeron su mandato en diciembre. Uno de ellos es Carlos Urquiaga: el paceño estuvo un periodo como intendente de José C. Paz y luego fue reemplazado por Mario Ishii cuando este volvió de su senaduría. Ahora habrá que ver que le deparará el futuro político.

Por otro lado, una mujer que responde al ex intendente de San Miguel Joaquín de la Torre, también dejó su cargo. Se trata de María José Tedeschi de quién aún es difícil aventurar cuál será su futuro político.

Quien continúa por dos años más como senador provincial es Luís Vivona. El malvinense ingresó en 2017 a la Legislatura y desde allí trabaja para la provincia y para Malvinas Argentinas. Además fue elegido como vicepresidente tercero del senado bonaerense: “Va a ser una gestión muy dura porque hay muchas deudas con los bonaerenses pero estaremos acompañando a Axel Kicillof y a Verónica Magario junto a Alberto Fernández y a Cristina Kichner para que los argentinos recuperen sus derechos y vivan mejor”, dijo.

También sigue hasta 2021 el merlense Gustavo Sos, aliado del intendente Gustavo Menéndez.

Los que ingresaron este año son, José Pérez como diputado provincial. Él referente de La Cámpora, y ex Secretario de Gobierno de Ishii fue como primer candidato en la lista del Frente de Todos, dejando en segundo lugar a Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa. Es clave la buena relación que tiene con el intendente paceño para los intereses del distrito.

Por último, por Juntos por el Cambio, Catalina María Buitrago, asumió como diputada en la provincia y es una de las legisladoras que responde políticamente al ex ministro de Gobierno provincial, Joaquín de la Torre.

En el Congreso también

En el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, quienes asumieron son Héctor Fernández (reemplazando a otro legislador por el periodo 2019 – 2023), quien vive en Bella y es líder de Peronismo Militante, organización con construcción política en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, otro conocido de la región que se sumó al cuerpo legislativo es Nicolás Rodríguez Saá. Su ingreso se debe a que quién tendría que haberlo hecho, el ex gobernador Daniel Scioli, aceptó ser embajador argentino en Brasil.

En el municipio, Saá tenía un cargo legal en la Secretaría de Obras y Servicios y goza de un fuerte vínculo político con el primer concejal electo, Roni Caggiano, y con el actual presidente del Honorable Concejo Deliberante, Roque Caggiano.