“El que tiene que tener miedo es el que usurpa»

La ex gobernadora bonaerense dijo que hay que seguir trabajando para la unidad y se «alegró» de que haya muchos candidatos para el año que viene.

María Eugenia Vidal encabezó un encuentro virtual con más de 700 militantes de Cambiemos de La Plata en el que lanzó duras críticas al gobierno de Axel Kicillof por la inseguridad en la provincia y aseguró que «las deudas económicas son más fáciles de zanjar. Lo peor son las deudas sociales».

Acompañada por el intendente, Julio Garro, que ofició de anfitrión y el presidente del PRO bonaerense, Jorge Macri, Vidal pidió abrir el espacio de Cambiemos a que se sumen otros dirigentes y militantes y se «alegró» de que haya muchos candidatos para el año que viene.

«Nos bancamos muchos intentos de división y estamos acá, y eso muestra el crecimiento que tuvimos desde octubre del año pasado», dijo la ex gobernadora y agregó que «todos somos mejores que hace un año. Más sólidos como espacio político. Y no me asusta para nada que haya muchos liderazgos porque esto quiere decir que crecimos».

«Las deudas económicas son más fáciles de zanjar, pero lo peor son las deudas sociales. Y vaya si los bonaerenses sabemos eso. Y vaya si los platenses saben eso», agregó antes de recordar el trabajo sobre las obras hídricas que se hicieron en La Plata para evitar tragédias como la inundación de 2013.

«Ustedes saben que se pueden ir a dormir tranquilos sin temor a que ocurra una tragedia como en el 2013, porque las obras hídricas se hicieron y se mantienen, como hace Julio (Garro)», agregó.

Vidal se metió además en la reciente polémica por el uso de las pistolas Taser. «Cuándo no hay diferencia entre el policía y el delincuente no hay esperanza. No podemos tener una policía que tiene miedo de actuar, el que tiene que tener miedo es el que sale a robar», dijo.

También condenó la toma de tierras. «El que tiene que tener miedo es el que hace un negocio de la usurpación y especula con eso. No puede dar lo mismo hacer las cosas bien o hacer las cosas mal».

En tanto, Jorge Macri también habló de la necesidad de unidad en la oposición. «Hemos roto varios mitos. Entregamos una provincia mejor de la que se recibió. Nuestro desafío es sostener la unidad, pero seguir creciendo en la capacidad de representar a más bonaerenses”.

Desde el entorno del intendente de Vicente López explican que Macri será el único que hablará en las videoconferencias que la ex gobernadora llevará adelante por las ocho secciones electorales.