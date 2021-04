El Presidente dialogó con Rodríguez Larreta en Olivos

Alberto Fernández: «No voy a dejar que el descuido arrastre al conjunto social a una pandemia que a todos nos duele»

El presidente Alberto Fernández recibió esta mañana en la residencia de Olivos al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar la evolución de la situación epidemiológica a causa del COVID-19 y coordinar acciones en el marco de las restricciones que rigen desde hoy en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el fin de contener el rápido crecimiento de los contagios.

“Nuestro plan es reducir durante 15 días drásticamente la circulación, porque de esta manera vamos a reducir drásticamente los contagios y así vamos a dar tiempo al sistema sanitario de la Ciudad a ir liberando camas de otras patologías para ponerlas para la atención exclusiva de enfermos de COVID-19”, explicó.

Informó que mantuvo con el jefe de Gobierno porteño “una buena charla”, en la cual hubo “mucho respeto y vocación de encontrar salidas. Pero tengo la obligación de cuidar la situación del AMBA, que es hoy el foco infeccioso más claro que tiene la Argentina”, afirmó Fernández en conferencia de prensa al término de la reunión.

Yo invité al jefe de Gobierno a seguir trabajando juntos, más allá de las diferencias. Yo sé que él no está de acuerdo en la decisión sobre la escolaridad. Le he dicho también que haré todos los esfuerzos y, si esto que proponemos funciona, en 15 días pueda volver la presencialidad con más garantías y con más cuidados”.

“Aspiro a que podamos hacerlo y mi vocación para hacerlo es absoluta. Pero no me pidan que me haga el distraído frente al problema que estamos viviendo, porque tengo la responsabilidad del que conduce una sociedad y no voy a dejar que el descuido arrastre al conjunto social a una pandemia que a todos nos duele”, enfatizó el mandatario.

“Todos quisiéramos que se vuelva a la presencialidad educativa lo antes posible”, expresó y detalló que “desde el día en que las clases han vuelto, la curva de contagios ascendió precipitadamente porque detrás se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana”.

“He estudiado cómo es el movimiento que genera en cada sociedad la puesta en marcha de la educación presencial, y es francamente alarmante porque se mueven alumnos, docentes, no docentes, transportistas, padres y madres. Un número muy importante de gente que representa casi un tercio de la circulación”, añadió y afirmó: “No son medidas antojadizas ni improvisadas, y tiene que ver con el rigor de las estadísticas”.

“A la luz de lo que me dicen los infectólogos y la comunidad científica, es evidente que solo reduciendo la circulación del contacto humano podemos contener el número de contagios, y también es evidente que tenemos un nivel de saturación de camas en la ciudad realmente preocupante”, resaltó el Presidente.

Asimismo advirtió que, en la Ciudad de Buenos Aires, “hemos superado largamente el pico más alto que reconocimos en la primera ola, y en la última semana han vuelto a incrementarse el número de fallecimientos producto del COVID-19”.

Finalmente, el Jefe de Estado confirmó que, debido a las nuevas restricciones, el sector de la gastronomía va a ser auxiliado del mismo modo que el año pasado. “Pero vamos a ser estrictos porque no estamos con tiempo para dudar. El virus no nos deja dudar. No nos da tiempo cuando dudamos. Con el virus no negociamos y debemos ser inflexibles”, concluyó.