El intendente Ishii anuncio que esta asegurado el oxigeno en los hospitales

El intendente de José C. Paz afirmó que en los hospitales “a la gente no le puede faltar oxígeno porque sino se muere el paciente. Eso es gravísimo. Por eso salimos a ver dónde podríamos conseguir un equipo que fabrique oxígeno”.

Ishii dijo durante una entrevista televisiva realizada por Crónica TV, que como resultado de la búsqueda “conseguimos un equipo importante en Córdoba y los pudimos comprar, hoy podemos asistir a un hospital completo con oxígeno propio”.

El generador de oxígeno comprado por la Municipalidad de José C. Paz es industria nacional, construido por la empresa Rebori S.A., que tiene su planta industrial en Bell Ville.Se trata de una planta generadora de oxígeno que genera 30 metros cúbicos por hora. Está equipada con un compresor de aire, un tanque pulmón de aire comprimido, de un conjunto de tanques que genera el oxígeno y tres tanques de 1.000 litros.

El generador está ubicado en el Hospital Cardiovascular y Metabólico «Miguel Ángel ‘Maca’ Bulján» sito en Dinamarca 3599 esquina Tolstoi del barrio Sol y Verde. Ishii subrayó que durante su gestión se han construido ocho hospitales “de los cuales tres son para atender a pacientes con COVID”, y destacó que la Provincia “ya vacunó a todo el personal sanitario y los mayores de 60 años ya están vacunados en su gran mayoría”.

El intendente de José C. Paz también señaló que de ser necesario abrirá el resto de los hospitales para que atiendan a los enfermos de COVID. “En José C. Paz no van a faltar camas, ya tenemos al resto de los hospitales preparados por si los tenemos que necesitar y tampoco faltará oxígeno ya que ahora tenemos este nuevo equipo que nos va a sacar de un serio problema que es que la gente se muera por falta de oxígeno”.

El generador de oxígeno cordobés adquirido a la empresa Rebori S.A. produce oxígeno por encima de la demanda del hospital Cardiovascular y Metabólico ‘Maca’ Bulján. Por lo que la producción sobrante será usada para rellenar tubos de oxígeno y satisfacer al resto de los hospitales en caso de una alta demanda o una caída en la oferta.

“Le pedimos a la gente que nos sigamos cuidando. Nos toca a todos. Todos tenemos a alguien que se enfermó. A mí se me murió mi cuñada que era muy joven. Todos tenemos un pariente, un amigo, un vecino que se ha enfermado. Esta pandemia nos toca a todos, por eso debemos cuidarnos entre todos», enfatizó el intendente de José C. Paz, Mario Ishii.