El intendente Ishii acompaño el inicio de la vacunación contra el Covid-19

En el distrito de José C. Paz se inició a la campaña de vacunación en el marco del Programa Residencias Cuidadas de PAMI, el Intendente de José C. Paz, Mario Ishii encabezó la apertura con la presencia de Martín Rodríguez Subdirector Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados P.A.M.I. (Programa de Asistencia Médica Integral), Lucas Boyanovsky, Director de la Unión de Gestión Local VIII, José Pérez Diputado Provincial, Pablo Mansilla, Secretario de Acción Directa y Lorena Ramírez, Titular de Pami José C. Paz.

El jefe comunal Ishii y los funcionarios estuvieron presentes en la residencia larga estadía «Los Manantiales”, a cargo de la directora Patricia García, donde comenzó la Campaña Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para las personas mayores de 60 años tras la recomendación de uso por parte de la ANMAT. Setenta y cinco abuelos recibirán su vacuna en dichas instalaciones junto al grupo de profesionales que trabajan en el lugar.

PAMI vacunará en las residencias de larga estadía y acompañará en las postas de vacunación de la Provincia de Buenos Aires para asistir, informar y acompañar de manera permanente a las jubiladas y los jubilados.

Para la aplicación de las dosis PAMI capacitó equipos de vacunadores en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones puesto en marcha por el Estado Nacional para hacer frente a la situación epidemiológica. Se vacunará a todas las personas residentes y al personal del lugar.

El tiempo entre la aplicación de la primera dosis y la segunda dosis es de al menos 21 días. Se hará entrega de una libreta de vacunación para el registro de la primera dosis y para establecer la fecha de la segunda.

El PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores, es la obra social más grande de Latinoamérica.

Desde el distrito paceño, con la nueva conducción en las oficinas de Pami, ubicadas en Av. Pte. Perón 3832, se viene trabajando mancomunadamente con el gobierno nacional y provincial en la atención a nuestros adultos mayores.