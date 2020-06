El COVID-19 no perdona a nadie

En estos días de incremento de la enfermedad, políticos, empleados municipales y figuras del deporte local dieron positivo de coronavirus.De la meseta en la cantidad de casos que tuvimos en los primeros meses en que convivimos con el Coronavirus, pasamos en estos últimos diez días a un aumento considerable de infectados y el número pondría en jaque, en las próximas semanas, al sistema de salud si todo sigue así.

Nuestra región no escapa de esa realidad en la que está inmersa y ya comenzaron a conocerse casos de personas del mundo de la política, empleados municipales y ex deportistas que dieron positivo en sus hisopados.Uno de ellos fue el presidente del Concejo Deliberante de José C. Paz, Roque Caggiano, quien confirmó su infección a través de sus redes sociales. Lo mismo hizo el Jefe de Gabinete paceño, Gastón Yañez. Él, posteó en sus redes: “Espero recuperarme pronto par a poder donar plasma. Seguiré combatiendo este enemigo invisible por ahora aislado”.

Además, se confirmó COVID-19 a una empleada de la Jefatura de Gabinete del partido paceño así que se procedió a la desinfección del área de trabajo y de las oficinas por las que circuló la trabajadora municipal.Por otro lado, la directora de la agencia PAMI de ese distrito, Lorena Ramírez, también dio positivo. Ahora la oficina permanecerá cerrada por 14 días y con guardia mínima.En tanto que, en San Miguel, el edil del Frente Renovador, Adrián Luque, contó que está con síntomas leves en sus redes sociales.Finalmente, quien también tiene Coronavirus es uno de los ídolos del Club Atlético San Miguel, ex jugador que mantiene un rol activo en torno a la institución: se trata de Tati Berardi.

En un comunicado informaron que “se encuentra en perfectas condiciones de salud, realizando el aislamiento desde su propia casa”. Ello provocó que la peña que lleva su nombre y en la que participa, por prevención suspenda todo tipo de actividad incluida la olla popular.

