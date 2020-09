El Centro de Salud “Padre Mora” se pone a punto

Esta nueva locación sanitaria pronto será inaugurada en el barrio Rosa Mística. El intendente Jaime Méndez recorrió las instalaciones observando los trabajos que corresponden a la Red AMBA.

El servicio de salud en forma gratuita es una de las demandas más importantes de la población en cualquier sociedad. Muchas veces se hace imposible abonar una prepaga, se tiene empleos no registrados o que sí lo están, pero las obras sociales son pésimas en prestaciones por lo que el hospital o el centro público se tornan una alternativa más que viable.

En San Miguel para proveer a esa demanda, se está realizando el centro de Salud “Padre Mora” en el barrio Rosa Mística y en los próximos días ya se encontrará en funcionamiento.

Allí estuvo el intendente Jaime Méndez, viendo el avance de las tareas que se realizan a pesar de la cuarentena. Estos trabajos, que pertenecen a la Red AMBA y se realizan junto con el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, incluyen la construcción de 5 consultorios, 3 baños, un SUM y una sala de espera, entre otras instalaciones.

“Para los vecinos del barrio será un gran beneficio, porque podrán atenderse cerca de sus casas y porque con esta construcción más los pavimentos realizados en Callao y García Lorca se está desarrollando una zona históricamente muy solitaria y abandonada”, comentó el jefe comunal en su cuenta de Facebook que acompañó con fotos de la recorrida.

La salud viene desarrollándose en los últimos años en el distrito. Primero con la renovación y ampliación del histórico Hospital Larcade, con la incorporación de aparatología de última generación y con las mejoras hechas en las salitas de los barrios que estaban muy deterioradas.

Luego llegó el turno de convertir a la Salita Mataldi de Bella Vista en un Hospital Materno Infantil. Después llegó el momento del Hospital San Miguel Arcángel inaugurado el año pasado y que implica un avance para la región en materia sanitaria. También beneficia a la gente de Ciudad Santa María que no tiene que cruzarse todo el distrito para llegar al Larcade, reduciendo de esa forma los tiempos de traslados, incluso para las ambulancias.

Por otra parte, no olvidemos que, San Miguel, desde 2016, fue una de las primeras comunas en sumarse al sistema de emergencias SAME, el mismo que hace años funciona en la Ciudad de Buenos Aires, así que dispone de más móviles sanitarios en un sistema integrado.

El Padre Mora



El Centro de Salud lleva su nombre. Él era una persona muy reconocida en San Miguel, pero sobre todo en el barrio Rosa Mística donde pasó sus últimos años. Ayudaba mucho a la comunidad, solía repartir pan a las familias que lo necesitaban y era de ir a los hogares a llevar la palabra de Dios si era necesario. Tenía a cargo la Escuela Rosa Mística y el Hombre Mil. Además, estuvo en las islas durante el combate en Malvinas. Allí, fue prisionero, pero recuerda haber recibido un buen trato por parte del ejército inglés. Era un hombre que tenía cientos de anécdotas para contar.