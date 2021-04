En diálogo con Aquí La Noticia el jefe comunal destacó la labor de los profesionales de la salud y del apoyo del municipio en materia presupuestaria, sobre todo en un contexto de pandemia preocupante. Y agregó que aún quedan camas en el sistema de salud.

Hace cinco años Jaime Méndez tenía un lugar en el gabinete del entonces intendente Joaquín de la Torre. Su tarea cotidiana y la confianza que forjó llevaron a que lo reemplace en el cargo para seguir manejando los destinos de San Miguel. Un lustro atrás Méndez era soltero y tenía otras preocupaciones en la cabeza. Hoy se encuentra siendo intendente, elegido por el voto popular, pero sobre todo con una familia que gusta mostrar en sus redes, una esposa y dos hijos que son su orgullo y su debilidad. «Estoy aprendiendo a ser padre, sabiendo que todo lo que uno hace es ejemplo para los hijos», reflexiona.

Es un ser humano como cualquiera, con temores, con ilusiones y con mucho entusiasmo para llevar adelante todo el trabajo que le espera en el distrito, porque él reconoce que su vocación es «trabajar por el lugar donde vivimos, por las ganas de conocer nuestra realidad y transformarla». Y asume el puesto en el que está «con una responsabilidad muy grande, gratificante y desgastante al mismo tiempo, pero con ganas de llevarla adelante».Pandemia y saludLa segunda ola de Covid llegó con todo al país, sobre todo en el AMBA. Méndez considera que este momento «es peor que el año pasado» y que se agravó la situación cuando la gente se empezó a relajar con las medidas de prevención. «Esta situación nos preocupa y nos ocupa y merece nuestra mayor atención. Tenemos espacio en el sistema de salud, pero estamos atentos a lo que suceda las próximas semanas».

Por supuesto, el municipio también se sumó a la campaña de vacunación, sin embargo esperan que haya más cantidad de vacunas para aplicarlas en mayor escala. En tanto, el jefe comunal aseguró que «el área de salud siempre es una prioridad total». En ese sentido, recordó que en San Miguel, en los últimos 10 años, el presupuesto para el área siempre fue el más importante: «Lo hemos demostrado también con la construcción de dos hospitales. Si solo tuviéramos el Larcade no sé cómo estaríamos respondiendo a la pandemia». Un problema que trajo aparejada la pandemia y la cuarentena fue que mucha gente se quedó sin poder hacer su changa o su trabajo, motivo por el cual los niveles del estado debieron salir a socorrerlos con alimentos.

En ese sentido, el distrito aumentó la distribución de bolsones de comida en los barrios más humildes. «La situación es grave; nos preocupa mucho la franja media baja trabajadora que está perdiendo sus trabajos y sus ingresos ya no les alcanza y que tiene poca ayuda del estado. También nos preocupa en materia laboral que se ha potenciado mucho el plan social en estos tiempos», comentó. Se vienen más obrasMéndez mantiene una buena relación con la presidenta de AYSA, Malena Galmarini, la empresa que se encarga de la construcción de redes de agua y cloacas.

Con ellos firmaron un convenio, por el cual se empezó a trabajar en las redes de agua existentes, se mejoró el mantenimiento y se empezó a extender redes de cloacas. Hoy están con trabajos cloacales en los barrios Obligado, Barrufaldi, Bella Vista y Rosa Mística. «Más allá de las obras, necesitamos que se avance en escala de una manera más importante. Galmarini nos confirmó que este año se iba a hacer la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en Las Catonas en Moreno y el conducto que tiene que llegar hasta Mariló para que nosotros podamos hacer cloacas allí. De ser así vamos a tener un panorama mucho más alentador porque va a depender de nosotros avanzar con las redes de cloacas barrio por barrio», explicó.

Luego de todos los asfaltos y otras obras que se hicieron la gran duda era saber si iban a poder sostener el ritmo que tenía San Miguel en esa materia. Méndez fue optimista y dijo que tienen que buscar la manera ya sea con convenios con los estados nacional y provincial, con algún desarrollo privado o con fondos propios, para continuar con las obras. «Ahora estamos llevando adelante un plan de 80 pavimentos en el distrito, eso es muestra de que lo estamos haciendo», indicó.En otro orden, la seguridad también es una preocupación diaria, por eso funciona a pleno el programa Ojos en Alerta donde más de 100 mil vecinos se inscribieron y se capacitaron para ser parte del mismo, programa que es replicado en otros municipios y provincias gracias a su nivel de éxito. A ello se suman las capacitaciones de la policía municipal, la instalación de cámaras lectoras de patentes, tótems de botones antipánico, etc. «San Miguel es un buen ejemplo de seguridad ciudadana», afirmó. Trabajando desde 2007

En ese año asumió de la Torre como intendente y se encontró con años de ausencia del estado en muchos barrios de Ciudad Santa María. Con los años se pudieron hacer obras en barrio Mitre, Obligado y Santa Brígida, por ejemplo, que tuvieron un gran impacto en la calidad de vida de los vecinos. Se hicieron obras hidráulicas, pavimentos, centros de salud, se instalaron luminarias, delegaciones municipales, entre otras cosas. Es un legado que Méndez recibió y que sabe que tiene que continuarlo porque aún falta mucho por hacer.Madurar, esa es la cuestiónConfío en la gente, en la maduración», dijo Méndez cuando se lo consultó por la oposición.

Consideró que cuando se es intendente le llueven los proyectos pero que los recursos son finitos, por lo que entiende el reclamo de los sectores opositores. «Que la oposición marque sus diferencias me parece lógico, pero cuando pasan cosas más graves o trágicas donde ya están en juego otras cuestiones como muertes de por medio y se busque hacer política a través de desgracias eso si que no corresponde. No digo que todos los hayan hecho pero confío en que no vuelva a ocurrir esto, porque confió en la gente, en la maduración», concluyó.