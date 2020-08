Duhalde y la expresión de la derecha reaccionaria

El ex presidente fue repudiado por oficialistas y opositores por sus dichos sobre el posible riesgo de la democracia para el año que viene. Luego, se arrepintió y le echó la culpa a la Pandemia.

Eduardo Duhalde sorprendió al país con sus declaraciones sobre un escenario social crítico “peor al de 2001” y un posible retorno de la dictadura militar, dejando atrás 37 años de democracia ininterrumpida. «Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Por supuesto que puede volver a haber un golpe», «Es ridículo pensar que el año que viene va a haber elecciones. Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares».

«La Argentina corre ese riesgo, porque la verdad que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno. La gente se va a rebelar. Se puede generar un peor clima al que se vayan todos». Estas y otras expresiones de esta índole generaron la polémica y el repudio desde todos los sectores de la política.

Es que resulta sumamente preocupante que un dirigente de peso como es un ex presidente de la República, saliera a alertar sobre una posibilidad que no tiene asidero. Pero sobre todo, duele porque quienes tuvieron que vivir y sobrevivir en tiempos de gobiernos de facto no guardan un grato recuerdo de las libertades individuales que se perdieron, de las persecuciones que tuvieron que aguantar, de las proscripciones políticas, de planes económicos liberales, de la venta de bebés, los vuelos de la muerte, de los centros de detención clandestinos o de una guerra sin ton ni son.

Mucha agua pasó bajo el puente, mucha sangre corrió de todos lados para lograr tener la democracia que hoy tenemos y podemos disfrutar, siendo libres para expresarnos y poder elegir. Pero para Eduardo Duhalde parecen haber quedado allá, lejos, las palabras “Nunca más” en el Juicio a las Juntas. Como mínimo es muy irresponsable de su parte decir lo que dijo y aventurar un escenario tan terrible cuando la sociedad en su mayoría repudia cualquier forma de gobierno dictatorial en pleno siglo XXI. Aunque sabemos que existe un sector radicalizado de derecha que estaría a gusto con el retorno de las botas al poder y a ese público parece haber querido hablarles el ex presidente.

De todos modos nada lo justifica, ni siquiera su análisis geopolítico de América latina con los militarismos que se están viendo.Finalmente, después de las repercusiones y repudios, Duhalde se rectificó, pero el daño ya estaba hecho. Dijo que «muy posiblemente influenciado como estamos todos por esta pandemia, a veces a uno se le va un poco la lengua y dice las cosas que piensa que no debería decir».