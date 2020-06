“Donar plasma salva vidas, por eso buscamos la aprobación de la Ley de Plasma en el Senado bonaerense”

El senador provincial de Frente de Todos estuvo junto a uno de los primeros pacientes de la provincia que fue dado de alta luego de recibir donación de plasma para superar el Covid-19 en el Hospital Municipal de Trauma y Emergencias “Dr. Federico Abete” en Malvinas Argentinas. La historia de recuperación de Carlos Alberto Arapa por la donación de plasma tras ser diagnosticado de Covid-19 renueva las esperanzas de los pacientes infectados y de toda la sociedad.El senador Luis Vivona habló con el vecino de Grand Bourg en el Hospital de Trauma y Emergencias “Dr. Federico Abete” en Malvinas Argentinas donde fue dado de alta. Allí conversaron sobre su iniciativa para que la donación de plasma sea ley en la provincia de Buenos Aires.Sobre su proyecto, Vivona dijo: “Esta ley tiene como objeto darle difusión a los temas que tienen que ver con el plasma, poner a disposición del gobernador y del poder Ejecutivo la difusión de la importancia que tiene el plasma en pacientes de Covid-19. Lo que queremos transmitir es esta experiencia, que al igual que sucedió en Estados Unidos, España y China, nos permite en la actualidad resolver esta situación que nos tiene mal a todos”.Y citó el caso del vecino Arapa cuyo test dio negativo y fue dado de alta: “La donación de plasma de quienes se han recuperado de Covid-19, ayuda a mejorar la situación de nuevos pacientes. Estamos acá en el Hospital Dr. Abete de Malvinas Argentinas, donde se ha vivido la primera experiencia junto a Carlos, a quien se le aplicó plasma, se ha recuperado, y ya está dado de alta. También nos acompaña el Dr. Melis que llevó adelante el procedimiento. Julio es el papá de Carlos y había estado grave pero también ya se le aplicó el plasma, por lo cual, comenzó su recuperación y está prácticamente fuera de peligro”.Por su parte, Carlos Arapa contó sobre su internación y posterior recuperación luego de ser sometido a este tratamiento: “El 3 de mayo a las 3 de la mañana levanté fiebre, a las 8 me vine al hospital a hacerme los análisis y volví a casa a esperar los resultados. Mi papá también estaba enfermo, así que lo llevé también, y ahí me hicieron el hisopado, y me mandan a hacer 48 h de aislamiento. Cuando me dan los resultados, y di positivo, me quedé unos días en casa. Me pasó que me empecé a sentir mal, levanté temperatura, tenía dolor de garganta y me faltaba el aire, volví al hospital. Quedé internado, me pasaron a terapia intensiva, y después fue que me suministraron el plasma. No dudé, di la autorización y al otro día ya estaba bien. A los pacientes que tuvieron Coronavirus les diría que se acerquen, que donen sangre, que eso le puede servir a otro paciente que está infectado”. Finalmente, el Dr. Javier Melis, quien estuvo a cargo del tratamiento de Arapa, se refirió a lo positivo que resultó la transfusión en el caso mencionado: “Carlos entraba en el protocolo por haber sido uno de los pacientes con sintomatología grave, para poder pasarle el plasma. Y en las siguientes 24 a 48 horas de la transfusión, presentó una evolución favorable”.Y sobre el proyecto de ley del senador Luis Vivona, Melis destacó: “Sería muy importante que una ley nos ayude a difundir la importancia de la donación de sangre de pacientes recuperados del Covid, para así poder transfundir plasma a pacientes que tenemos internados por la enfermedad”.