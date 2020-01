Domingo Cardozo: “Hemos salido ilesos”

El titular de la Cooperativa Telefónica de Grand Bourg dijo que si bien en los últimos dos años se ha sufrido en la entidad por la situación económica general, no han despedido a nadie y que no trasladaron el costo de la devaluación a los precios del servicio.

Fin de año es el momento para hacer balances, y Domingo Cardozo, presidente de la Cooperativa Telefónica de Grand Bourg, recibió a Aquí La Noticia para hacer el de la entidad.

Esta institución es emblemática en la Ciudad de Grand Bourg. Forjó su presencia con los años y el servicio que brinda a los usuarios en el rubro de las telecomunicaciones. Como la gran mayoría de estas entidades también tuvieron que convivir con momentos de bonanza económica y con épocas de “vacas flacas”. Cardozo, cuando asumió la titularidad de la misma, tuvo que levantar una deuda pesada ya que el pasivo era muy grande. Sin embargo, años de buena administración, inversiones y mejoras del servicio hicieron que la Cooperativa comience a tener superávit.

Tal es el éxito que tiene la gestión que en los últimos años cada vez que hubo elecciones en la entidad no se presentó ninguna lista opositora. Esto puede responder a dos cuestiones: o bien no hay nadie que pueda amalgamar a algunos socios para formar una lista, o bien la gran mayoría está de acuerdo con el camino tomado en estos años.

Por otro lado, el crecimiento de la Cooperativa se ve también en sus activos. La sede original quedó exclusivamente para la atención al público y al socio de la telefonía. Mientras que cruzando la calle, la entidad adquirió un inmueble para tramitar el servicio de internet. También se debe contar el aumento de la flota automotor y de la cantidad de fibra óptica que compraron para renovar y extender el cableado.

Metiéndonos ya en la entrevista con Cardozo, su primera frase es habitual en la mayoría de los argentinos teniendo en cuenta este contexto económico tan perjudicial. “Ha sido un año muy difícil”, dijo, entendiendo que así fue a nivel nacional. Por su puesto, la malaria económica influye en el estado de ánimo de la gente y eso contrajo la actividad. Así lo explicó: “Nosotros que tenemos nuestros insumos y proveedores en dólares, nos vimos muy comprometidos a renegociar el valor del dólar, extender los plazos de pagos, mantener las tarifas razonables, porque me hacían una devaluación del 40 por ciento pero yo no podía trasladar eso a la tarifa porque el abonado y el socio lo daban de baja”. Ante esta realidad comentó que fue importante trabajar en función de equipo, unirse pensar y efectuar todos los cambios pertinentes, bajando el pasivo, siguiendo con las inversiones y tratando de crecer cada día.

En el aspecto de las inversiones, Cardozo destacó que han avanzado un 70 por ciento en el anillado de la jurisdicción que poseen y que tienen pensado proyectarse y extenderse a otras zonas. “La fibra óptica es el presente y el futuro, apuntamos a esa visión y también queremos incorporar la televisión. Si bien esta última es deficitaria es la única forma de fidelizar al cliente”, comentó.

“Más allá de lo que se sufrió en los últimos dos años del gobierno que pasó hemos salido ilesos. No despedimos a nadie, en cuanto a nuestras cuentas las tenemos al día; salario, productividad, aguinaldo, vacaciones estamos impecables, lo mismo con la AFIP que no tenemos deuda”, dijo Cardozo. Seguido aseguró que tiene una gestión transparente y que eso los reconforta porque están tratando de revertir la mentalidad de los empelados, inculcando el sentido de pertenencia con la idea de defender a la Cooperativa con pasión y no por obligación.

En ese sentido, Cardozo recuerda que cuando comenzó como presidente la Cooperativa estaba muy convulsionada, que había muchos intereses personales. Pero que desde su gestión no contestan agravios, evitan las discusiones que desgastan y que se atiende a todos tratando de mejorar al personal con la atención al público, con la logística, con el soporte técnico de internet. También explicó que parte del éxito se debe a que no erogan dinero alquilando un local, a que incorporaron un cajero automático que lo recarga la Cooperativa (se ahorran mucho dinero ya que contratar un camión de caudales es muy caro), a que no gastan más de lo que ingresa, y a que son personas pacificadoras y de dialogo.

Respecto al Complejo Oasis que posee la entidad comentó que sigue muy bien administrado. “Los gastos de mantenimiento e inversiones que había en ese lugar lo pudimos invertir en fibra óptica que era lo que más necesitábamos para competir”, afirmó.

Grand Bourg y el sentido de pertenencia

Cardozo también se refirió a la gestión del gobierno municipal y al trabajo desarrollado en el centro comercial de Grand Bourg con las nuevas veredas y la calle semipeatonal. “La intendencia ha mejorado muchísimo las condiciones de vida. Con una mirada objetiva las veredas fueron un acierto enorme. Se descentralizó la estación de Grand Bourg, ha sido todo muy bueno y eso ayuda a la gente porque se merecen una buena calidad de vida y creo que lo van notando”, sostuvo.

Por ello, remarcó el sentido de pertenencia que genera en la gente este tipo de obras. Ello quedó plasmado, no solo en el devenir diario, sino también en la cantidad de personas que estuvieron entre el domingo 22 y el martes 24 haciendo las compras navideñas. “Grand Bourg floreció en esta etapa, empezó a ser otra vez lo que era; no había lugar para estacionar, la gente se ha vuelto más localista”, concluyó.