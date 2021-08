Del puesto de diarios al San Miguel Arcángel por Covid

El dueño del kiosco Carlos Alberto Hassna, que está en la esquina de la estación de trenes de San Miguel destacó la atención recibida en el hospital municipal. Desde hace más de 31 años, es el encargado de abastecer a la gente de noticias en su parada de diarios. Pero, esta vez, él es la noticia, y lo mejor es que hoy la puede contar porque es un sobreviviente del Covid – 19 que a tantas personas atacó.

Carlos asegura que él nunca había tenido problemas de salud serios, que requieran internación, pero que el virus le agarró tan fuerte que necesitó ser internado casi dos semanas. «Tuve Covid y me internaron en la Salita Mataldi el sábado 6 de febrero», dijo Carlos y recordó que tenía «un miedo tremendo porque nunca estuve internado». Así como el temor lo invadió, también se sintió contenido por los componentes del sistema de salud, por ello agradeció por la «atención maravillosa que tuve» ya que «me trataron muy bien».

«Salí feliz de ahí por la atención que tuvieron para conmigo, desde la persona que limpia, la que traía la comida, los enfermeros, los médicos, todos con una atención maravillosa», agregó. Carlos llegó al Hospital Municipal San Miguel Arcángel con un problema en los pulmones, por lo que estuvo que estar desde el primer día (y durante 8 días) de los 12 que estuvo internado con respirador. «Me sentía mal cuando me internaron, lo que menos me imaginaba que tenia Covid. Gracias a mi hija que me llevó al hospital lo puedo contar», sostuvo. Una de ls cosas más difíciles de saber es dónde cada persona que tuvo el virus se lo contagió. Para Carlos la única explicación es que haya sido en el puesto de diarios. «Creo que me contagié ahí, ya que estoy desde las 4 de la mañana hasta las 20 hs», dice y aclara que tiene puesta solo una dosis por el momento.

«Es re difícil pasar por algo sí, porque uno está trabajando y de repente se encuentra en esa situación que no le deseo a nadie», finalizó Carlos que, al día de hoy sigue firme en su puesto d diarios como todos los días desde hace más de tres décadas.