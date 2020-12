De la Torre ¿quiere ser Gobernador?

Primero lanzó una crítica a Kicillof al decir que la Provincia “es inviable cuando la maneja un porteño”. Luego, sostuvo que el próximo gobernador tiene que ser alguien “que haya sido intendente, porque va a entender cómo funciona el sistema”.

Llegando a fin de año volvió a aparecer en la escena pública -después de haber tenido una activa participación en la marcha Pro Vida en contra del proyecto del aborto- el ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Como dijo cuando dejó su gestión en el municipio en manos de Jaime Méndez, él no se iba a ir de la política más allá de que ya no gestione la comuna; y así lo hizo, porque una de sus más resonantes declaraciones fue afirmar que tiene la “vocación de gobernar la provincia de Buenos Aires”, a la vez que criticó fuertemente al actual gobernador al afirmar que la Provincia es “inviable” porque es administrada por un porteño”.

Desde que asumió como funcionario de María Eugenia Vidal, durante parte de la gobernación de Cambiemos, a de la Torre se lo señalaba como uno de los armadores políticos de la mandataria en la provincia de Buenos Aires, ya que él recorría el territorio reuniéndose con los intendentes y se remarcaba que era la “pata” peronista que le faltaba a la coalición gobernante. El ex intendente supo hacer equilibrio entre el ser parte del gobierno y saberse peronista, y ello lo ratificó cada vez que le fue posible, incluso fue uno de los funcionarios de mayor confianza para Vidal

Gracias a esta postura, hoy de la Torre puede dar una entrevista y lanzar afirmaciones en las que integrantes puros del espacio no se animarían a hacerlas. Por ejemplo, cuando explica cómo se encuentra hoy Juntos por el Cambio a nivel bonaerense: “Cuando un espacio pierde, siempre tarda en reacomodarse, y está viviendo ese proceso de reacomodamiento, con cierta incertidumbre respecto del mañana. Esa incertidumbre está basada, primero, en la derrota; segundo, en la decisión de María Eugenia de poner en duda si va a seguir perteneciendo o no a la provincia de Buenos Aires. Y después, en el posible desembarco de funcionarios de la ciudad en territorio de la provincia de Buenos Aires”.

En esa posible salida de Vidal del territorio bonaerense, de la Torre podría tener un lugar por donde entrar para postularse como pre candidato a Gobernador, deseo que tiene en mente y el cual justifica con experiencia. “A Vidal hay que respetarle sus decisiones y sus tiempos. Yo hago política, gestioné un municipio y me preocupan los bonaerenses. Eso es lo que no voy a cambiar. No tengo otro destino u otro camino. Vamos a hacer una presentación en San Miguel sobre qué pasó con la seguridad en el distrito en los últimos ocho años, a partir del sistema de seguridad que tiene. Y vamos a mostrar que el delito en San Miguel ha bajado ocho años consecutivos.”, dijo y se preguntó: “¿Quién tiene que ser el próximo gobernador? Alguien que haya gestionado, que haya cuidado la plata de los vecinos y que haya logrado resultados”. Seguido, señaló: “Tengo vocación de gobernar la provincia de Buenos Aires. La tengo porque tengo la experiencia, he gobernado un municipio del conurbano y lo hemos transformado, y he sido ministro de Gobierno. Conozco la gestión local y la de la provincia. La política argentina necesita personas que administren bien la plata de la gente. En 34 de 37 años de democracia, se ha gastado más de lo que ha ingresado”.

Y aprovechó para criticar al actual gobernador Axel Kicillof ya que explicó que la provincia “es inviable cuando es manejada y gobernada en manos de porteños”.

Con esa misma contundencia, luego se refirió a si Juntos por el Cambio tiene que articular más con sectores peronistas. Habló de una reconstrucción opositora en la que aquellos que tengan vocación de conducirla y de tener poder, tengan el derecho. “Si esto no pasa así, no va a haber ampliación de nada. Aquellos que nos formamos en un peronismo no kirchnerista, tenemos vocación de poder. Estar en un espacio donde eso se nos limitara, indicaría que nos querrían más como empleados junta votos que como dirigentes políticos”, aclaró.

Estas declaraciones de Joaquín de la Torre han tenido mucha repercusión en los medios de comunicación y de esta manera ya deja un precedente de las intenciones que tiene para su futuro dentro de la coalición desde el peronismo.