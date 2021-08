De la Torre: “El cambio hoy es Facundo”

Los precandidatos de Juntos estuvieron en el distrito recorriendo el centro comercial y hablando con los vecinos. Manes aseguró que la gente pide “trabajo y educación” y que Argentina es un país que “sin guerra, involuciona”.

Uno de los primeros lugares del conurbano bonaerense que recorrió el pre candidato a Diputado Nacional por el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos, Facundo Manes, fue el terruño del ex intendente de San Miguel y pre candidato a Senador Provincial, Joaquín de la Torre. Ambos – que estuvieron acompañados por el pre candidato a concejal oficialista, Cristian Méndez – caminaron por el centro comercial, ingresaron a los comercios, tomaron un café en la histórica confitería 25 de Mayo y dieron una conferencia de prensa.



El precandidato radical comentó que “Argentina viene involucionando hace décadas. A la Argentina le va mal, es uno de los pocos países del mundo que sin guerra involuciona. Necesitamos prácticas diferentes porque las fórmulas de siempre nos han llevado a esta decadencia y para eso necesitamos salir por arriba del laberinto, no es por el medio, es por arriba y para eso necesitamos que la sociedad se involucre, que dé el paso como nosotros, no podemos renunciar a la Argentina”

Luego de visitar el Centro de Operaciones Municipales de San Miguel, Manes fue invitado a conocer el Programa Encontrarte, que busca ayudar a los chicos a mitigar los efectos de la falta de presencialidad en las escuelas más vulnerables.

“En San Miguel me encontré con una gestión presente, que cuida a los vecinos y se preocupa por su calidad de vida”, dijo Manes y continuó: “el intendente Méndez ha ido a buscar a los chicos que no están en la escuela por la falta de clases presenciales y se los estimula con cálculos, aprendizaje, juegos, computación. En una pandemia lo último que hay que cerrar son las escuelas, se debe trabajar permanentemente para abrir las escuelas, porque el impacto de la pandemia en la educación va a durar décadas”.

Consultado sobre si la alianza será hasta concluida las elecciones o si se extenderá hasta 2023, Manes dijo que “necesitamos que la sociedad se involucre, la salida es colectiva y esta iniciativa no tiene techo ni fecha de vencimiento”.

“Un héroe moderno”

“Facundo es una figura que a quien lo conoce le genera mucha empatía. Estuvimos con vecinos que le agradecen su valentía, su patriotismo, el haber tomado la decisión de dar el paso. Facundo es un héroe moderno que tomó la decisión de salir de su comodidad y claramente tiene las dos condiciones necesarias para ganarle al kirchnerismo, la de patriota y la de mejor oferta electoral”, dijo de la Torre a la prensa.







Luego, de la Torre se preguntó: “¿si a la Argentina le fue mal en los últimos años porque vamos a seguir con los mismos medicamentos? El cambio hoy es Facundo, es el que viene a cambiar y esa es la fortaleza que estamos construyendo, donde hay independientes, vecinalistas, radicales, peronistas”.



Por su parte, Cristian Méndez, que encabeza la lista de pre candidatos a concejales de Juntos, dijo que tienen “esperanza” y que saben que “se puede estar mejor”. “Tenemos que mostrar lo que es Facundo, sus ideas”, finalizó.